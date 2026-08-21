Pepe (PEPE) ניתוח טכני היום דף Pepe הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PEPE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Pepe למטה. הירשם

Pepe (PEPE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.000003255 -- +20.37% +13.25% -10.16%

Pepe אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Pepe במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 8 נייטרלי 0 קנה 18 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 8 נייטרלי 0 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.0000032594 0.0000032577 R2 0.0000032577 0.0000032567 R1 0.0000032568 0.0000032561 PP 0.0000032551 0.0000032551 S1 0.0000032542 0.0000032541 S2 0.0000032525 0.0000032535 S3 0.0000032516 0.0000032525

Pepe אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.26M $84.30 M $84.56 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -1.22M קניות פעילות ל-3 ימים $191.32 M מכירות פעילות ל-3 ימים $192.54 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -2.82M קניות פעילות ל-7 ימים $400.53 M מכירות פעילות ל-7 ימים $403.35 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Pepe זרימת הון זרימת נטו פנימה PEPEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$1.34 M 0.00 2026-08-20 $5.07 M 0.00 2026-08-19 $0.62 M 0.00 2026-08-18 $0.19 M 0.00 2026-08-17 -$1.16 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.