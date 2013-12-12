DOGE (DOGE) ניתוח טכני היום דף DOGE הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של DOGE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של DOGE למטה. הירשם

DOGE (DOGE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.07959 -- +13.45% +8.81% -22.23%

DOGE אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של DOGE במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 12 נייטרלי 2 קנה 12 ממוצעים נעים : קנה מכור 4 נייטרלי 1 קנה 9 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 8 נייטרלי 1 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.07958 0.07957 R2 0.07957 0.07955 R1 0.07955 0.07955 PP 0.07954 0.07954 S1 0.07952 0.07952 S2 0.07951 0.07952 S3 0.07948 0.07951

DOGE אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 50.16M $140.17 M $90.00 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -1.49M קניות פעילות ל-3 ימים $139.35 M מכירות פעילות ל-3 ימים $140.84 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -1.94M קניות פעילות ל-7 ימים $238.19 M מכירות פעילות ל-7 ימים $240.13 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. DOGE זרימת הון זרימת נטו פנימה DOGEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.02 M 0.08 2026-08-20 $13.22 M 0.08 2026-08-19 $1.26 M 0.07 2026-08-18 -$1.05 M 0.07 2026-08-17 -$0.18 M 0.07 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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