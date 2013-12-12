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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על DOGE, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על DOGE, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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DOGE (DOGE) ניתוח טכני היום

DOGE (DOGE) ניתוח טכני היום

דף DOGE הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של DOGE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של DOGE למטה.

DOGE (DOGE) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.07959--+13.45%+8.81%-22.23%
למידע נוסף על DOGE מחיר

DOGE אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של DOGE במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 12
נייטרלי 2
קנה 12
ממוצעים נעים:קנהמכור 4נייטרלי 1קנה 9
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 8נייטרלי 1קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.07958
0.07957
R2
0.07957
0.07955
R1
0.07955
0.07955
PP
0.07954
0.07954
S1
0.07952
0.07952
S2
0.07951
0.07952
S3
0.07948
0.07951

DOGE אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
50.16M
$140.17 M
$90.00 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-1.49M
קניות פעילות ל-3 ימים
$139.35 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$140.84 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-1.94M
קניות פעילות ל-7 ימים
$238.19 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$240.13 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

DOGE זרימת הון

זרימת נטו פנימהDOGEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.02 M0.08
2026-08-20$13.22 M0.08
2026-08-19$1.26 M0.07
2026-08-18-$1.05 M0.07
2026-08-17-$0.18 M0.07

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב DOGE (DOGE) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב DOGE מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTDOGE
$0.07957
$0.07957$0.07957
-0.82%
307.20M (USDT)
/USDCDOGE
$0.0795
$0.0795$0.0795
-1.00%
825.65K (USDT)
/USD1DOGE
$0.0795
$0.0795$0.0795
-0.84%
22.52M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

DOGE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

DOGE
DOGE
USD
USD

1 DOGE = 0.07958 USD

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