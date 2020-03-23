Solana (SOL) ניתוח טכני היום דף Solana הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SOL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Solana למטה. הירשם

Solana (SOL) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $89.24 -- +17.37% +14.23% +5.38%

Solana אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Solana במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 11 נייטרלי 2 קנה 13 ממוצעים נעים : מכור מכור 9 נייטרלי 0 קנה 5 אינדיקטורים טכניים : קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 2 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 89.42 89.36 R2 89.36 89.3256 R1 89.33 89.3043 PP 89.27 89.27 S1 89.24 89.2356 S2 89.1799 89.2143 S3 89.1499 89.1799

Solana אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 2.43M $247.85 M $245.42 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -2.57M קניות פעילות ל-3 ימים $2,038.95 M מכירות פעילות ל-3 ימים $2,041.53 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -6.04M קניות פעילות ל-7 ימים $3,698.79 M מכירות פעילות ל-7 ימים $3,704.83 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Solana זרימת הון זרימת נטו פנימה SOLUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $3.39 M 89.00 2026-08-20 $16.86 M 87.37 2026-08-19 $34.12 M 81.85 2026-08-18 $5.18 M 77.17 2026-08-17 -$7.62 M 76.10 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.