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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Solana, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Solana, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Solana (SOL) ניתוח טכני היום

Solana (SOL) ניתוח טכני היום

דף Solana הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SOL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Solana למטה.

Solana (SOL) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$89.24--+17.37%+14.23%+5.38%
למידע נוסף על Solana מחיר

Solana אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Solana במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 11
נייטרלי 2
קנה 13
ממוצעים נעים:מכורמכור 9נייטרלי 0קנה 5
אינדיקטורים טכניים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 2קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
89.42
89.36
R2
89.36
89.3256
R1
89.33
89.3043
PP
89.27
89.27
S1
89.24
89.2356
S2
89.1799
89.2143
S3
89.1499
89.1799

Solana אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
2.43M
$247.85 M
$245.42 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-2.57M
קניות פעילות ל-3 ימים
$2,038.95 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$2,041.53 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-6.04M
קניות פעילות ל-7 ימים
$3,698.79 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$3,704.83 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Solana זרימת הון

זרימת נטו פנימהSOLUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$3.39 M89.00
2026-08-20$16.86 M87.37
2026-08-19$34.12 M81.85
2026-08-18$5.18 M77.17
2026-08-17-$7.62 M76.10

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Solana

סחור ב Solana (SOL) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Solana מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSOL
$89.25
$89.25$89.25
+2.16%
1.27M (USDT)
/USDCSOL
$89.18
$89.18$89.18
+2.14%
5.05K (USDT)
/USD1SOL
$89.22
$89.22$89.22
+2.10%
19.56K (USDT)
/BTCSOL
$0.00119748
$0.00119748$0.00119748
-0.54%
335.10 (USDT)
/EURSOL
$76.22
$76.22$76.22
+1.99%
904.47 (USDT)
/USDESOL
$89.62
$89.62$89.62
+2.65%
625.37 (USDT)
/BRLSOL
$465.25
$465.25$465.25
+2.45%
614.28 (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

SOL-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SOL
SOL
USD
USD

1 SOL = 89.24 USD

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