Safe Token (SAFE) מידע Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more. אתר רשמי: https://safe.global/ מסמך לבן: https://docs.gnosis-safe.io/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x5aFE3855358E112B5647B952709E6165e1c1eEEe קנה SAFEעכשיו!

Safe Token (SAFE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Safe Token (SAFE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 275.71M $ 275.71M $ 275.71M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 620.41M $ 620.41M $ 620.41M FDV (שווי מדולל מלא): $ 444.40M $ 444.40M $ 444.40M שיא כל הזמנים: $ 3.57 $ 3.57 $ 3.57 שפל כל הזמנים: $ 0.3478254740805914 $ 0.3478254740805914 $ 0.3478254740805914 מחיר נוכחי: $ 0.4444 $ 0.4444 $ 0.4444 למידע נוסף על Safe Token (SAFE) מחיר

Safe Token (SAFE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Safe Token (SAFE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SAFE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SAFEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SAFEטוקניומיקה, חקרו אתSAFEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SAFE מעוניין להוסיף את Safe Token (SAFE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SAFE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SAFE ב-MEXC עכשיו!

Safe Token (SAFE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SAFEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SAFE עכשיו את היסטוריית המחירים!

SAFE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SAFE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SAFE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SAFEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

