מה זהSafe Token (SAFE)

Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more.

Safe Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקSAFE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Safe Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSafe Token לחלקה ומושכלת

Safe Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Safe Token (SAFE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Safe Token (SAFE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Safe Token.

בדוק את Safe Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Safe Token (SAFE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Safe Token (SAFE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט.

איך לקנות Safe Token (SAFE)

מחפש איך לקנותSafe Token? התהליך פשוט וללא בעיות!

SAFE למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Safe Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Safe Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Safe Token כמה שווה Safe Token (SAFE) היום? החי SAFEהמחיר ב USD הוא 0.4191 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי SAFE ל USD? $ 0.4191 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של SAFE ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Safe Token? שווי השוק של SAFE הוא $ 260.01M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של SAFE? ההיצע במחזור של SAFE הוא 620.41M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SAFE? ‏‏SAFE השיג מחיר שיא (ATH) של 3.7927473956184823 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SAFE? SAFE ‏‏רשם מחירATL של 0.3478254740805914 USD . מהו נפח המסחר של SAFE? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SAFE הוא $ 399.23K USD . האם SAFE יעלה השנה? SAFE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SAFE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Safe Token (SAFE) עדכונים חשובים מהתעשייה

