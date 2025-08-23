עוד על SAFE

Safe Token

Safe Token מְחִיר(SAFE)

1 SAFE ל USDמחיר חי:

$0.4192
$0.4192$0.4192
-3.78%1D
USD
Safe Token (SAFE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:49:21 (UTC+8)

Safe Token (SAFE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.4146
$ 0.4146$ 0.4146
24 שעות נמוך
$ 0.4563
$ 0.4563$ 0.4563
גבוה 24 שעות

$ 0.4146
$ 0.4146$ 0.4146

$ 0.4563
$ 0.4563$ 0.4563

$ 3.7927473956184823
$ 3.7927473956184823$ 3.7927473956184823

$ 0.3478254740805914
$ 0.3478254740805914$ 0.3478254740805914

+0.31%

-3.78%

-1.90%

-1.90%

Safe Token (SAFE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.4191. במהלך 24 השעות האחרונות, SAFE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.4146 לבין שיא של $ 0.4563, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAFEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.7927473956184823, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.3478254740805914.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAFE השתנה ב +0.31% במהלך השעה האחרונה, -3.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Safe Token (SAFE) מידע שוק

No.173

$ 260.01M
$ 260.01M$ 260.01M

$ 399.23K
$ 399.23K$ 399.23K

$ 419.10M
$ 419.10M$ 419.10M

620.41M
620.41M 620.41M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

62.04%

0.01%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Safe Token הוא $ 260.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 399.23K. ההיצע במחזור של SAFE הוא 620.41M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 419.10M.

Safe Token (SAFE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Safe Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.016468-3.78%
30 ימים$ -0.0799-16.02%
60 ימים$ +0.0337+8.74%
90 ימים$ -0.1696-28.81%
Safe Token שינוי מחיר היום

היום,SAFE רשם שינוי של $ -0.016468 (-3.78%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Safe Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0799 (-16.02%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Safe Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SAFE ראה שינוי של $ +0.0337 (+8.74%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Safe Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1696 (-28.81%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Safe Token (SAFE)?

בדוק את Safe Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSafe Token (SAFE)

Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more.

Safe Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Safe Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSAFE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Safe Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSafe Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Safe Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Safe Token (SAFE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Safe Token (SAFE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Safe Token.

בדוק את Safe Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Safe Token (SAFE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Safe Token (SAFE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SAFE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Safe Token (SAFE)

מחפש איך לקנותSafe Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Safe Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SAFE למטבעות מקומיים

Safe Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Safe Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSafe Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Safe Token

כמה שווה Safe Token (SAFE) היום?
החי SAFEהמחיר ב USD הוא 0.4191 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SAFE ל USD?
המחיר הנוכחי של SAFE ל USD הוא $ 0.4191. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Safe Token?
שווי השוק של SAFE הוא $ 260.01M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SAFE?
ההיצע במחזור של SAFE הוא 620.41M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SAFE?
‏‏SAFE השיג מחיר שיא (ATH) של 3.7927473956184823 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SAFE?
SAFE ‏‏רשם מחירATL של 0.3478254740805914 USD.
מהו נפח המסחר של SAFE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SAFE הוא $ 399.23K USD.
האם SAFE יעלה השנה?
SAFE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SAFE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:49:21 (UTC+8)

