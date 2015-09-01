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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Cardano, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Cardano, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Cardano (ADA) ניתוח טכני היום

Cardano (ADA) ניתוח טכני היום

דף Cardano הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ADA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Cardano למטה.

Cardano (ADA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.1978--+8.56%+14.33%-18.40%
למידע נוסף על Cardano מחיר

Cardano אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Cardano במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 4
קנה 15
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 1קנה 13
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 3קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.1977
0.1977
R2
0.1977
0.1977
R1
0.1977
0.1977
PP
0.1977
0.1977
S1
0.1977
0.1977
S2
0.1977
0.1977
S3
0.1977
0.1977

Cardano אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-4.54M
$39.14 M
$43.68 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
1.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$41.72 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$40.72 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
1.53M
קניות פעילות ל-7 ימים
$87.74 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$86.21 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Cardano זרימת הון

זרימת נטו פנימהADAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.49 M0.19
2026-08-20$3.55 M0.20
2026-08-19$0.75 M0.18
2026-08-18$0.71 M0.18
2026-08-17$1.21 M0.18

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Cardano

סחור ב Cardano (ADA) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Cardano מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTADA
$0.1977
$0.1977$0.1977
+0.35%
55.30M (USDT)
/USDCADA
$0.1978
$0.1978$0.1978
+0.71%
569.22K (USDT)
/BTCADA
$0.000002727
$0.000002727$0.000002727
+0.33%
51.43K (USDT)
/EURADA
$0.1692
$0.1692$0.1692
+0.53%
317.63K (USDT)
/USD1ADA
$0.1976
$0.1976$0.1976
+0.50%
293.25K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ADA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ADA
ADA
USD
USD

1 ADA = 0.1978 USD

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