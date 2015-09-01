Cardano (ADA) ניתוח טכני היום דף Cardano הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ADA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Cardano למטה. הירשם

Cardano (ADA) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.1978 -- +8.56% +14.33% -18.40%

Cardano אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Cardano במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 7 נייטרלי 4 קנה 15 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 1 קנה 13 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 3 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.1977 0.1977 R2 0.1977 0.1977 R1 0.1977 0.1977 PP 0.1977 0.1977 S1 0.1977 0.1977 S2 0.1977 0.1977 S3 0.1977 0.1977

Cardano אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -4.54M $39.14 M $43.68 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 1.01M קניות פעילות ל-3 ימים $41.72 M מכירות פעילות ל-3 ימים $40.72 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 1.53M קניות פעילות ל-7 ימים $87.74 M מכירות פעילות ל-7 ימים $86.21 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Cardano זרימת הון זרימת נטו פנימה ADAUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.49 M 0.19 2026-08-20 $3.55 M 0.20 2026-08-19 $0.75 M 0.18 2026-08-18 $0.71 M 0.18 2026-08-17 $1.21 M 0.18 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.