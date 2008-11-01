Bitcoin (BTC) ניתוח טכני היום דף Bitcoin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BTC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Bitcoin למטה. הירשם

Bitcoin (BTC) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $72,611.36 -- +14.15% +9.51% -3.88%

Bitcoin אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Bitcoin במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 18 נייטרלי 0 קנה 8 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 4 נייטרלי 0 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 72,681.9 72,670.2 R2 72,670.2 72,662.4454 R1 72,661.6 72,657.6546 PP 72,649.9 72,649.9 S1 72,641.3 72,642.1454 S2 72,629.6 72,637.3546 S3 72,621 72,629.6

Bitcoin אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -3.65M $335.05 M $338.71 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 26.03M קניות פעילות ל-3 ימים $9,441.62 M מכירות פעילות ל-3 ימים $9,415.59 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -230.23M קניות פעילות ל-7 ימים $16,360.14 M מכירות פעילות ל-7 ימים $16,590.37 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Bitcoin זרימת הון זרימת נטו פנימה BTCUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.18 M 72,655.22 2026-08-20 $359.35 M 72,451.07 2026-08-19 $362.73 M 68,563.83 2026-08-18 $91.84 M 64,844.29 2026-08-17 $13.98 M 64,203.82 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.