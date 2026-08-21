dogwifhat sol (WIF) ניתוח טכני היום דף dogwifhat sol הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של WIF מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של dogwifhat sol למטה. הירשם

dogwifhat sol (WIF) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.1665 -- +21.17% +8.39% -8.57%

Dogwifhat sol אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Dogwifhat sol במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 6 נייטרלי 11 קנה 9 ממוצעים נעים : קנה מכור 4 נייטרלי 3 קנה 7 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 2 נייטרלי 8 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.1665 0.1665 R2 0.1665 0.1664 R1 0.1664 0.1664 PP 0.1664 0.1664 S1 0.1663 0.1663 S2 0.1663 0.1663 S3 0.1662 0.1663

Dogwifhat sol אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -1.88M $30.54 M $32.42 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.50M קניות פעילות ל-3 ימים $4.21 M מכירות פעילות ל-3 ימים $4.71 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.79M קניות פעילות ל-7 ימים $6.74 M מכירות פעילות ל-7 ימים $7.53 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Dogwifhat sol זרימת הון זרימת נטו פנימה WIFUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.02 M 0.17 2026-08-20 -$0.50 M 0.16 2026-08-19 -$0.02 M 0.14 2026-08-18 -$0.03 M 0.14 2026-08-17 -$0.15 M 0.14 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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