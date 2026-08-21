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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Dogwifhat sol, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Dogwifhat sol, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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dogwifhat sol (WIF) ניתוח טכני היום

dogwifhat sol (WIF) ניתוח טכני היום

דף dogwifhat sol הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של WIF מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של dogwifhat sol למטה.

dogwifhat sol (WIF) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.1665--+21.17%+8.39%-8.57%
למידע נוסף על dogwifhat sol מחיר

Dogwifhat sol אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Dogwifhat sol במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 6
נייטרלי 11
קנה 9
ממוצעים נעים:קנהמכור 4נייטרלי 3קנה 7
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 2נייטרלי 8קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.1665
0.1665
R2
0.1665
0.1664
R1
0.1664
0.1664
PP
0.1664
0.1664
S1
0.1663
0.1663
S2
0.1663
0.1663
S3
0.1662
0.1663

Dogwifhat sol אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-1.88M
$30.54 M
$32.42 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.50M
קניות פעילות ל-3 ימים
$4.21 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$4.71 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.79M
קניות פעילות ל-7 ימים
$6.74 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$7.53 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Dogwifhat sol זרימת הון

זרימת נטו פנימהWIFUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.02 M0.17
2026-08-20-$0.50 M0.16
2026-08-19-$0.02 M0.14
2026-08-18-$0.03 M0.14
2026-08-17-$0.15 M0.14

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על dogwifhat sol

סחור ב dogwifhat sol (WIF) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב dogwifhat sol מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTWIF
$0.1663
$0.1663$0.1663
+4.59%
5.38M (USDT)
/USDCWIF
$0.1663
$0.1663$0.1663
+4.59%
354.89K (USDT)
/EURWIF
$0.1422
$0.1422$0.1422
+4.55%
391.72K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

WIF-ל-USD מחשבון

סְכוּם

WIF
WIF
USD
USD

1 WIF = 0.1665 USD

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