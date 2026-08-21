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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Pudgy Penguins, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Pudgy Penguins, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Pudgy Penguins (PENGU) ניתוח טכני היום

Pudgy Penguins (PENGU) ניתוח טכני היום

דף Pudgy Penguins הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PENGU מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Pudgy Penguins למטה.

Pudgy Penguins (PENGU) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.007251--+15.70%+14.96%-18.15%
למידע נוסף על Pudgy Penguins מחיר

Pudgy Penguins אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Pudgy Penguins במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 6
נייטרלי 2
קנה 18
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 6נייטרלי 2קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.007256
0.007252
R2
0.007252
0.007249
R1
0.007249
0.007247
PP
0.007245
0.007245
S1
0.007242
0.007242
S2
0.007238
0.00724
S3
0.007235
0.007238

Pudgy Penguins אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.99M
$8.34 M
$7.36 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.16M
קניות פעילות ל-3 ימים
$9.83 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$9.67 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.34M
קניות פעילות ל-7 ימים
$16.16 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$15.82 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Pudgy Penguins זרימת הון

זרימת נטו פנימהPENGUUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.02 M0.01
2026-08-20$0.26 M0.01
2026-08-19$0.49 M0.01
2026-08-18-$0.35 M0.01
2026-08-17$0.18 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Pudgy Penguins

סחור ב Pudgy Penguins (PENGU) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Pudgy Penguins מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTPENGU
$0.007251
$0.007251$0.007251
+1.18%
101.12M (USDT)
/USDCPENGU
$0.007246
$0.007246$0.007246
+1.08%
21.32M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

PENGU-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PENGU
PENGU
USD
USD

1 PENGU = 0.007251 USD

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