Pudgy Penguins (PENGU) ניתוח טכני היום דף Pudgy Penguins הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PENGU מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Pudgy Penguins למטה. הירשם

Pudgy Penguins (PENGU) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.007251 -- +15.70% +14.96% -18.15%

Pudgy Penguins אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Pudgy Penguins במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 6 נייטרלי 2 קנה 18 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 6 נייטרלי 2 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.007256 0.007252 R2 0.007252 0.007249 R1 0.007249 0.007247 PP 0.007245 0.007245 S1 0.007242 0.007242 S2 0.007238 0.00724 S3 0.007235 0.007238

Pudgy Penguins אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.99M $8.34 M $7.36 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.16M קניות פעילות ל-3 ימים $9.83 M מכירות פעילות ל-3 ימים $9.67 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.34M קניות פעילות ל-7 ימים $16.16 M מכירות פעילות ל-7 ימים $15.82 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Pudgy Penguins זרימת הון זרימת נטו פנימה PENGUUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.02 M 0.01 2026-08-20 $0.26 M 0.01 2026-08-19 $0.49 M 0.01 2026-08-18 -$0.35 M 0.01 2026-08-17 $0.18 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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