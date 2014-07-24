קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Ethereum, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Ethereum, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על ETH

ETH מידע על מחיר

מה זה ETH

ETH מסמך לבן

ETH אתר רשמי

ETH טוקניומיקה

ETH תחזית מחיר

ETH היסטוריה

ETH מדריך קנייה

ETHממיר מטבעות לפיאט

ETH ספוט

ETH חוזים עתידיים Coin-M

ETH חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Ethereum (ETH) ניתוח טכני היום

Ethereum (ETH) ניתוח טכני היום

דף Ethereum הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ETH מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Ethereum למטה.

Ethereum (ETH) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$2,319.29--+22.91%+20.15%+12.25%
למידע נוסף על Ethereum מחיר

Ethereum אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Ethereum במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 9
נייטרלי 1
קנה 16
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 0קנה 12
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 1קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
2,316.4033
2,316.3966
R2
2,316.3966
2,316.3928
R1
2,316.3933
2,316.3904
PP
2,316.3866
2,316.3866
S1
2,316.3833
2,316.3828
S2
2,316.3766
2,316.3804
S3
2,316.3733
2,316.3766

Ethereum אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
2.95M
$386.53 M
$383.58 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-2.38M
קניות פעילות ל-3 ימים
$4,795.45 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$4,797.84 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-75.18M
קניות פעילות ל-7 ימים
$8,029.86 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$8,105.04 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Ethereum זרימת הון

זרימת נטו פנימהETHUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$12.69 M2,318.83
2026-08-20$215.97 M2,326.60
2026-08-19$57.49 M2,086.04
2026-08-18-$3.90 M1,917.24
2026-08-17$4.05 M1,913.23

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Ethereum

סחור ב Ethereum (ETH) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Ethereum מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTETH
$2,319.38
$2,319.38$2,319.38
-0.29%
299.37K (USDT)
/USDCETH
$2,319.22
$2,319.22$2,319.22
-0.25%
1.49K (USDT)
/USD1ETH
$2,316.23
$2,316.23$2,316.23
-0.51%
743.08 (USDT)
/BTCETH
$0.031825
$0.031825$0.031825
-0.86%
248.47 (USDT)
/USDFETH
$2,325.81
$2,325.81$2,325.81
-0.38%
81.25 (USDT)
/EURETH
$1,981.66
$1,981.66$1,981.66
-0.64%
43.90 (USDT)
/USDEETH
$2,314.92
$2,314.92$2,314.92
-0.37%
23.49 (USDT)
/BRLETH
$12,076.44
$12,076.44$12,076.44
-0.27%
23.98 (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ETH-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ETH
ETH
USD
USD

1 ETH = 2,319.29 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.