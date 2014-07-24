Ethereum (ETH) ניתוח טכני היום דף Ethereum הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ETH מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Ethereum למטה. הירשם

Ethereum (ETH) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $2,319.29 -- +22.91% +20.15% +12.25%

Ethereum אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Ethereum במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 9 נייטרלי 1 קנה 16 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 0 קנה 12 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 1 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 2,316.4033 2,316.3966 R2 2,316.3966 2,316.3928 R1 2,316.3933 2,316.3904 PP 2,316.3866 2,316.3866 S1 2,316.3833 2,316.3828 S2 2,316.3766 2,316.3804 S3 2,316.3733 2,316.3766

Ethereum אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 2.95M $386.53 M $383.58 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -2.38M קניות פעילות ל-3 ימים $4,795.45 M מכירות פעילות ל-3 ימים $4,797.84 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -75.18M קניות פעילות ל-7 ימים $8,029.86 M מכירות פעילות ל-7 ימים $8,105.04 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Ethereum זרימת הון זרימת נטו פנימה ETHUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $12.69 M 2,318.83 2026-08-20 $215.97 M 2,326.60 2026-08-19 $57.49 M 2,086.04 2026-08-18 -$3.90 M 1,917.24 2026-08-17 $4.05 M 1,913.23 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.