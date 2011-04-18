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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על XRP, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על XRP, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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XRP (XRP) ניתוח טכני היום

XRP (XRP) ניתוח טכני היום

דף XRP הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של XRP מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של XRP למטה.

XRP (XRP) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$1.3076--+29.33%+14.50%-0.38%
למידע נוסף על XRP מחיר

XRP אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של XRP במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכירה חזקה
מכור 19
נייטרלי 3
קנה 4
ממוצעים נעים:מכורמכור 10נייטרלי 0קנה 4
אינדיקטורים טכניים:מכירה חזקהמכור 9נייטרלי 3קנה 0
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
1.3112
1.3105
R2
1.3105
1.31
R1
1.3099
1.3097
PP
1.3092
1.3092
S1
1.3086
1.3087
S2
1.3079
1.3084
S3
1.3073
1.3079

XRP אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-1.28M
$151.48 M
$152.76 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-3.26M
קניות פעילות ל-3 ימים
$926.11 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$929.38 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-6.60M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1,312.78 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1,319.39 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

XRP זרימת הון

זרימת נטו פנימהXRPUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$19.65 M1.29
2026-08-20$15.00 M1.26
2026-08-19$3.91 M1.07
2026-08-18-$11.57 M1.00
2026-08-17-$8.40 M1.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על XRP

סחור ב XRP (XRP) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב XRP מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTXRP
$1.3081
$1.3081$1.3081
+3.71%
91.56M (USDT)
/USDCXRP
$1.309
$1.309$1.309
+4.00%
360.90K (USDT)
/USD1XRP
$1.3072
$1.3072$1.3072
+3.73%
1.46M (USDT)
/ETHXRP
$0.0005564
$0.0005564$0.0005564
+2.80%
13.15K (USDT)
/BTCXRP
$0.000017494
$0.000017494$0.000017494
+0.49%
20.28K (USDT)
/EURXRP
$1.1188
$1.1188$1.1188
+3.76%
55.48K (USDT)
/BRLXRP
$6.825
$6.825$6.825
+4.23%
41.66K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

XRP-ל-USD מחשבון

סְכוּם

XRP
XRP
USD
USD

1 XRP = 1.3076 USD

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