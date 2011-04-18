XRP (XRP) ניתוח טכני היום דף XRP הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של XRP מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של XRP למטה. הירשם

XRP (XRP) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $1.3076 -- +29.33% +14.50% -0.38%

XRP אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של XRP במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכירה חזקה מכור 19 נייטרלי 3 קנה 4 ממוצעים נעים : מכור מכור 10 נייטרלי 0 קנה 4 אינדיקטורים טכניים : מכירה חזקה מכור 9 נייטרלי 3 קנה 0 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 1.3112 1.3105 R2 1.3105 1.31 R1 1.3099 1.3097 PP 1.3092 1.3092 S1 1.3086 1.3087 S2 1.3079 1.3084 S3 1.3073 1.3079

XRP אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -1.28M $151.48 M $152.76 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -3.26M קניות פעילות ל-3 ימים $926.11 M מכירות פעילות ל-3 ימים $929.38 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -6.60M קניות פעילות ל-7 ימים $1,312.78 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1,319.39 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. XRP זרימת הון זרימת נטו פנימה XRPUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$19.65 M 1.29 2026-08-20 $15.00 M 1.26 2026-08-19 $3.91 M 1.07 2026-08-18 -$11.57 M 1.00 2026-08-17 -$8.40 M 1.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.