Runwago מחיר היום

מחיר Runwago (RUNWAGO) בזמן אמת היום הוא $ 0.03276, עם שינוי של 4.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RUNWAGO ל USD הוא $ 0.03276 לכל RUNWAGO.

Runwago כרגע מדורג במקום #3821 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 RUNWAGO. ב‑24 השעות האחרונות, RUNWAGO סחר בין $ 0.02907 (נמוך) ל $ 0.04478 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.0835555409997446, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.024546760098652656.

ביצועים לטווח קצר, RUNWAGO נע ב -2.50% בשעה האחרונה ו +6.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 29.54K.

Runwago (RUNWAGO) מידע שוק

דירוג No.3821 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 29.54K$ 29.54K $ 29.54K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.28M$ 3.28M $ 3.28M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 100,000,000 100,000,000 100,000,000 אספקה כוללת 100,000,000 100,000,000 100,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של Runwago הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 29.54K. ההיצע במחזור של RUNWAGO הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.28M.