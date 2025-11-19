Runwago (RUNWAGO) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Runwago (RUNWAGO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 07:23:40 (UTC+8)
USD

Runwago (RUNWAGO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Runwago (RUNWAGO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
ההיצע הכולל:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
אספקה במחזור:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 2.48M
$ 2.48M$ 2.48M
שיא כל הזמנים:
$ 0.988
$ 0.988$ 0.988
שפל כל הזמנים:
$ 0.024546760098652656
$ 0.024546760098652656$ 0.024546760098652656
מחיר נוכחי:
$ 0.02484
$ 0.02484$ 0.02484

Runwago (RUNWAGO) מידע

The only Web3 app supported by Garmin, backed by industry leaders Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs, and many more. Developed by the professional studio CleevioX, Runwago aims to deliver a SportFi revolution for over 300M active runners worldwide.

אתר רשמי:
https://www.runwago.com
מסמך לבן:
https://whitepaper.runwago.com
סייר בלוקים:
https://basescan.org/address/0x5d3772ce50dedca695197373f858bfb324e32e5a

Runwago (RUNWAGO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Runwago (RUNWAGO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של RUNWAGO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות RUNWAGOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את RUNWAGOטוקניומיקה, חקרו אתRUNWAGOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות RUNWAGO

מעוניין להוסיף את Runwago (RUNWAGO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת RUNWAGO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Runwago (RUNWAGO) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של RUNWAGOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

RUNWAGO חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן RUNWAGO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו RUNWAGO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

למה צריך לבחור ב־MEXC?

קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

