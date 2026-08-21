Jotchua מחיר היום

מחיר Jotchua (JOTCHUA) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.003305, עם שינוי של 1.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JOTCHUA ל ILS הוא ₪ 0.003305 לכל JOTCHUA.

Jotchua כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- JOTCHUA. ב‑24 השעות האחרונות, JOTCHUA סחר בין ₪ 0.0021876 (נמוך) ל ₪ 0.0045606 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, JOTCHUA נע ב -2.83% בשעה האחרונה ו +273.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 75.91K.

Jotchua (JOTCHUA) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 75.91K₪ 75.91K ₪ 75.91K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 3.30M₪ 3.30M ₪ 3.30M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 999,913,455 999,913,455 999,913,455 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Jotchua הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 75.91K. ההיצע במחזור של JOTCHUA הוא --, עם היצע כולל של 999913455. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 3.30M.