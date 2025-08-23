עוד על ULTIMA

ULTIMA סֵמֶל

ULTIMA מְחִיר(ULTIMA)

1 ULTIMA ל USDמחיר חי:

$7,968.7
$7,968.7$7,968.7
+11.67%1D
USD
ULTIMA (ULTIMA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:59:44 (UTC+8)

ULTIMA (ULTIMA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 7,055.18
$ 7,055.18$ 7,055.18
24 שעות נמוך
$ 8,166
$ 8,166$ 8,166
גבוה 24 שעות

$ 7,055.18
$ 7,055.18$ 7,055.18

$ 8,166
$ 8,166$ 8,166

$ 22,681.001065843044
$ 22,681.001065843044$ 22,681.001065843044

$ 2,046.4140488264795
$ 2,046.4140488264795$ 2,046.4140488264795

+1.47%

+11.67%

+112.74%

+112.74%

ULTIMA (ULTIMA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 7,970.32. במהלך 24 השעות האחרונות, ULTIMA נסחר בטווח שבין שפל של $ 7,055.18 לבין שיא של $ 8,166, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ULTIMAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 22,681.001065843044, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2,046.4140488264795.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ULTIMA השתנה ב +1.47% במהלך השעה האחרונה, +11.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+112.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ULTIMA (ULTIMA) מידע שוק

No.220

$ 298.16M
$ 298.16M$ 298.16M

$ 3.42M
$ 3.42M$ 3.42M

$ 797.03M
$ 797.03M$ 797.03M

37.41K
37.41K 37.41K

100,000
100,000 100,000

100,000
100,000 100,000

37.40%

SMART

שווי השוק הנוכחי של ULTIMA הוא $ 298.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.42M. ההיצע במחזור של ULTIMA הוא 37.41K, עם היצע כולל של 100000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 797.03M.

ULTIMA (ULTIMA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של ULTIMAהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +832.7638+11.67%
30 ימים$ +2,575.69+47.74%
60 ימים$ +62.11+0.78%
90 ימים$ -1,141.38-12.53%
ULTIMA שינוי מחיר היום

היום,ULTIMA רשם שינוי של $ +832.7638 (+11.67%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

ULTIMA שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +2,575.69 (+47.74%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

ULTIMA שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ULTIMA ראה שינוי של $ +62.11 (+0.78%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

ULTIMA שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -1,141.38 (-12.53%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ULTIMA (ULTIMA)?

בדוק את ULTIMA עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהULTIMA (ULTIMA)

ULTIMA is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the ULTIMA token. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, a crowdfunding platform, its own marketplace and more. A lot of our products are unique in the crypto market.

ULTIMA זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ULTIMAההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקULTIMA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ULTIMAאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךULTIMA לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

ULTIMAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ULTIMA (ULTIMA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ULTIMA (ULTIMA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ULTIMA.

בדוק את ULTIMA תחזית המחיר עכשיו‏!

ULTIMA (ULTIMA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ULTIMA (ULTIMA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ULTIMA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות ULTIMA (ULTIMA)

מחפש איך לקנותULTIMA? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ULTIMAב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ULTIMA למטבעות מקומיים

ULTIMA מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של ULTIMA, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרULTIMA הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ULTIMA

כמה שווה ULTIMA (ULTIMA) היום?
החי ULTIMAהמחיר ב USD הוא 7,970.32 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ULTIMA ל USD?
המחיר הנוכחי של ULTIMA ל USD הוא $ 7,970.32. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ULTIMA?
שווי השוק של ULTIMA הוא $ 298.16M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ULTIMA?
ההיצע במחזור של ULTIMA הוא 37.41K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ULTIMA?
‏‏ULTIMA השיג מחיר שיא (ATH) של 22,681.001065843044 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ULTIMA?
ULTIMA ‏‏רשם מחירATL של 2,046.4140488264795 USD.
מהו נפח המסחר של ULTIMA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ULTIMA הוא $ 3.42M USD.
האם ULTIMA יעלה השנה?
ULTIMA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ULTIMA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:59:44 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

