עוד על GINNAN

GINNAN מידע על מחיר

GINNAN אתר רשמי

GINNAN טוקניומיקה

GINNAN תחזית מחיר

GINNAN היסטוריה

GINNAN מדריך קנייה

GINNANממיר מטבעות לפיאט

GINNAN ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Ginnan the Cat סֵמֶל

Ginnan the Cat מְחִיר(GINNAN)

1 GINNAN ל USDמחיר חי:

$0.00000006437
$0.00000006437$0.00000006437
+3.92%1D
USD
Ginnan the Cat (GINNAN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:52:20 (UTC+8)

Ginnan the Cat (GINNAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00000005907
$ 0.00000005907$ 0.00000005907
24 שעות נמוך
$ 0.00000006996
$ 0.00000006996$ 0.00000006996
גבוה 24 שעות

$ 0.00000005907
$ 0.00000005907$ 0.00000005907

$ 0.00000006996
$ 0.00000006996$ 0.00000006996

$ 0.000011798123022578
$ 0.000011798123022578$ 0.000011798123022578

$ 0.000000035147351519
$ 0.000000035147351519$ 0.000000035147351519

+4.67%

+3.92%

+15.58%

+15.58%

Ginnan the Cat (GINNAN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000006444. במהלך 24 השעות האחרונות, GINNAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000005907 לבין שיא של $ 0.00000006996, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GINNANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000011798123022578, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000035147351519.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GINNAN השתנה ב +4.67% במהלך השעה האחרונה, +3.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ginnan the Cat (GINNAN) מידע שוק

No.2469

$ 444.64K
$ 444.64K$ 444.64K

$ 52.76K
$ 52.76K$ 52.76K

$ 444.64K
$ 444.64K$ 444.64K

6.90T
6.90T 6.90T

6,899,998,362,189
6,899,998,362,189 6,899,998,362,189

6,899,998,362,189
6,899,998,362,189 6,899,998,362,189

100.00%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Ginnan the Cat הוא $ 444.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 52.76K. ההיצע במחזור של GINNAN הוא 6.90T, עם היצע כולל של 6899998362189. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 444.64K.

Ginnan the Cat (GINNAN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Ginnan the Catהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000000024281+3.92%
30 ימים$ -0.00000000477-6.90%
60 ימים$ +0.00000000815+14.47%
90 ימים$ -0.00000002505-28.00%
Ginnan the Cat שינוי מחיר היום

היום,GINNAN רשם שינוי של $ +0.0000000024281 (+3.92%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Ginnan the Cat שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000000477 (-6.90%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Ginnan the Cat שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GINNAN ראה שינוי של $ +0.00000000815 (+14.47%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Ginnan the Cat שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00000002505 (-28.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ginnan the Cat (GINNAN)?

בדוק את Ginnan the Cat עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGinnan the Cat (GINNAN)

Ginnan The Cat. Brother of Doge.

Ginnan the Cat זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ginnan the Catההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGINNAN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Ginnan the Catאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGinnan the Cat לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Ginnan the Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ginnan the Cat (GINNAN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ginnan the Cat (GINNAN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ginnan the Cat.

בדוק את Ginnan the Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

Ginnan the Cat (GINNAN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ginnan the Cat (GINNAN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GINNAN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Ginnan the Cat (GINNAN)

מחפש איך לקנותGinnan the Cat? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Ginnan the Catב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GINNAN למטבעות מקומיים

1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל VND
0.0016957386
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל AUD
A$0.0000000992376
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל GBP
0.0000000476856
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל EUR
0.000000054774
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל USD
$0.00000006444
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל MYR
RM0.000000270648
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל TRY
0.0000026413956
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל JPY
¥0.00000947268
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל ARS
ARS$0.00008512524
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל RUB
0.0000051932196
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל INR
0.000005641722
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל IDR
Rp0.0010563932736
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל KRW
0.0000893757024
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל PHP
0.0000036556812
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל EGP
￡E.0.0000031240512
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל BRL
R$0.0000003505536
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל CAD
C$0.0000000889272
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל BDT
0.0000077675976
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל NGN
0.0000983811924
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל COP
$0.00025776
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל ZAR
R.0.0000011296332
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל UAH
0.0000026394624
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל VES
Bs0.0000090216
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל CLP
$0.00006179796
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל PKR
Rs0.0000181211724
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל KZT
0.0000343310544
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל THB
฿0.0000020904336
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל TWD
NT$0.000001962198
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל AED
د.إ0.0000002364948
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל CHF
Fr0.000000051552
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל HKD
HK$0.000000502632
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל AMD
֏0.0000243995616
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל MAD
.د.م0.0000005780268
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל MXN
$0.0000012011616
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל SAR
ريال0.00000024165
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל PLN
0.0000002345616
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל RON
лв0.0000002783808
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל SEK
kr0.0000006134688
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל BGN
лв0.0000001076148
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל HUF
Ft0.0000218883348
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל CZK
0.0000013519512
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל KWD
د.ك0.0000000196542
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל ILS
0.0000002178072
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל AOA
Kz0.0000587415708
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל BHD
.د.ب0.00000002429388
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל BMD
$0.00000006444
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל DKK
kr0.0000004111272
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל HNL
L0.0000016709292
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל MUR
0.0000029410416
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל NAD
$0.0000011264112
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל NOK
kr0.000000650844
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל NZD
$0.000000109548
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל PAB
B/.0.00000006444
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל PGK
K0.0000002693592
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל QAR
ر.ق0.0000002326284
1 Ginnan the Cat(GINNAN) ל RSD
дин.0.0000064530216

Ginnan the Cat מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Ginnan the Cat, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרGinnan the Cat הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ginnan the Cat

כמה שווה Ginnan the Cat (GINNAN) היום?
החי GINNANהמחיר ב USD הוא 0.00000006444 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GINNAN ל USD?
המחיר הנוכחי של GINNAN ל USD הוא $ 0.00000006444. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ginnan the Cat?
שווי השוק של GINNAN הוא $ 444.64K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GINNAN?
ההיצע במחזור של GINNAN הוא 6.90T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GINNAN?
‏‏GINNAN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000011798123022578 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GINNAN?
GINNAN ‏‏רשם מחירATL של 0.000000035147351519 USD.
מהו נפח המסחר של GINNAN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GINNAN הוא $ 52.76K USD.
האם GINNAN יעלה השנה?
GINNAN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GINNAN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:52:20 (UTC+8)

Ginnan the Cat (GINNAN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

GINNAN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

GINNAN
GINNAN
USD
USD

1 GINNAN = 0.00000 USD

מסחרGINNAN

USDTGINNAN
$0.00000006437
$0.00000006437$0.00000006437
+3.97%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד