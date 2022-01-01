Ginnan the Cat (GINNAN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Ginnan the Cat (GINNAN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Ginnan the Cat (GINNAN) מידע Ginnan The Cat. Brother of Doge. אתר רשמי: https://www.ginnan.com סייר בלוקים: https://solscan.io/token/GinNabffZL4fUj9Vactxha74GDAW8kDPGaHqMtMzps2f קנה GINNANעכשיו!

Ginnan the Cat (GINNAN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Ginnan the Cat (GINNAN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 468.85K $ 468.85K $ 468.85K ההיצע הכולל: $ 6.90T $ 6.90T $ 6.90T אספקה במחזור: $ 6.90T $ 6.90T $ 6.90T FDV (שווי מדולל מלא): $ 468.85K $ 468.85K $ 468.85K שיא כל הזמנים: $ 0.000011999 $ 0.000011999 $ 0.000011999 שפל כל הזמנים: $ 0.000000035147351519 $ 0.000000035147351519 $ 0.000000035147351519 מחיר נוכחי: $ 0.00000006795 $ 0.00000006795 $ 0.00000006795 למידע נוסף על Ginnan the Cat (GINNAN) מחיר

Ginnan the Cat (GINNAN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Ginnan the Cat (GINNAN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GINNAN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GINNANהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GINNANטוקניומיקה, חקרו אתGINNANהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GINNAN מעוניין להוסיף את Ginnan the Cat (GINNAN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GINNAN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GINNAN ב-MEXC עכשיו!

Ginnan the Cat (GINNAN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GINNANעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GINNAN עכשיו את היסטוריית המחירים!

GINNAN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GINNAN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GINNAN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GINNANעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!