Just a chill guy סֵמֶל

Just a chill guy מְחִיר(CHILLGUY)

1 CHILLGUY ל USDמחיר חי:

$0.04249
$0.04249$0.04249
-8.30%1D
USD
Just a chill guy (CHILLGUY) טבלת מחירים חיה
Just a chill guy (CHILLGUY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.04189
$ 0.04189$ 0.04189
24 שעות נמוך
$ 0.04908
$ 0.04908$ 0.04908
גבוה 24 שעות

$ 0.04189
$ 0.04189$ 0.04189

$ 0.04908
$ 0.04908$ 0.04908

$ 0.6651465939998281
$ 0.6651465939998281$ 0.6651465939998281

$ 0.01784659462823309
$ 0.01784659462823309$ 0.01784659462823309

+1.28%

-8.30%

-6.70%

-6.70%

Just a chill guy (CHILLGUY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0425. במהלך 24 השעות האחרונות, CHILLGUY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04189 לבין שיא של $ 0.04908, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHILLGUYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.6651465939998281, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01784659462823309.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHILLGUY השתנה ב +1.28% במהלך השעה האחרונה, -8.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Just a chill guy (CHILLGUY) מידע שוק

No.604

$ 42.50M
$ 42.50M$ 42.50M

$ 128.80K
$ 128.80K$ 128.80K

$ 42.50M
$ 42.50M$ 42.50M

999.95M
999.95M 999.95M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,951,414.256687
999,951,414.256687 999,951,414.256687

99.99%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Just a chill guy הוא $ 42.50M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 128.80K. ההיצע במחזור של CHILLGUY הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999951414.256687. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.50M.

Just a chill guy (CHILLGUY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Just a chill guyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0038459-8.30%
30 ימים$ -0.0268-38.68%
60 ימים$ -0.00112-2.57%
90 ימים$ -0.04721-52.63%
Just a chill guy שינוי מחיר היום

היום,CHILLGUY רשם שינוי של $ -0.0038459 (-8.30%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Just a chill guy שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0268 (-38.68%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Just a chill guy שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CHILLGUY ראה שינוי של $ -0.00112 (-2.57%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Just a chill guy שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.04721 (-52.63%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Just a chill guy (CHILLGUY)?

בדוק את Just a chill guy עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהJust a chill guy (CHILLGUY)

Just a chill guy is a meme coin on the Solana chain.

Just a chill guy זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Just a chill guyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCHILLGUY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Just a chill guyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךJust a chill guy לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Just a chill guyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Just a chill guy (CHILLGUY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Just a chill guy (CHILLGUY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Just a chill guy.

בדוק את Just a chill guy תחזית המחיר עכשיו‏!

Just a chill guy (CHILLGUY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Just a chill guy (CHILLGUY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHILLGUY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Just a chill guy (CHILLGUY)

מחפש איך לקנותJust a chill guy? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Just a chill guyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CHILLGUY למטבעות מקומיים

Just a chill guy מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Just a chill guy, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרJust a chill guy הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Just a chill guy

כמה שווה Just a chill guy (CHILLGUY) היום?
החי CHILLGUYהמחיר ב USD הוא 0.0425 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CHILLGUY ל USD?
המחיר הנוכחי של CHILLGUY ל USD הוא $ 0.0425. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Just a chill guy?
שווי השוק של CHILLGUY הוא $ 42.50M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CHILLGUY?
ההיצע במחזור של CHILLGUY הוא 999.95M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CHILLGUY?
‏‏CHILLGUY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.6651465939998281 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CHILLGUY?
CHILLGUY ‏‏רשם מחירATL של 0.01784659462823309 USD.
מהו נפח המסחר של CHILLGUY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CHILLGUY הוא $ 128.80K USD.
האם CHILLGUY יעלה השנה?
CHILLGUY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CHILLGUY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Just a chill guy (CHILLGUY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

