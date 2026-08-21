Chintai Network (CHEX) ניתוח טכני היום דף Chintai Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CHEX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Chintai Network למטה. הירשם

Chintai Network (CHEX) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.0098 -- +22.74% -22.53% -45.13%

Chintai Network זרימת הון זרימת נטו פנימה CHEXUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.01 2026-08-20 $0.01 M 0.01 2026-08-19 $0.01 M 0.01 2026-08-18 $0.00 M 0.01 2026-08-17 $0.00 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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