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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Chintai Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Chintai Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Chintai Network (CHEX) ניתוח טכני היום

Chintai Network (CHEX) ניתוח טכני היום

דף Chintai Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CHEX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Chintai Network למטה.

Chintai Network (CHEX) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.0098--+22.74%-22.53%-45.13%
למידע נוסף על Chintai Network מחיר

Chintai Network זרימת הון

זרימת נטו פנימהCHEXUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.01
2026-08-20$0.01 M0.01
2026-08-19$0.01 M0.01
2026-08-18$0.00 M0.01
2026-08-17$0.00 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Chintai Network

סחור ב Chintai Network (CHEX) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Chintai Network מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCHEX
$0.0098
$0.0098$0.0098
+0.35%
6.16M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

CHEX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CHEX
CHEX
USD
USD

1 CHEX = 0.0098 USD

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