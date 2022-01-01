Chintai Network (CHEX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Chintai Network (CHEX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Chintai Network (CHEX) מידע Chintai is a licensed and regulated tokenization platform. Powered by the innovative $CHEX token, Chintai offers a compliant, one-stop solution for bringing real-world assets on-chain. אתר רשמי: https://chintai.io מסמך לבן: https://chintai.io/group/chexroadmap.pdf סייר בלוקים: https://solscan.io/token/6dKCoWjpj5MFU5gWDEFdpUUeBasBLK3wLEwhUzQPAa1e קנה CHEXעכשיו!

Chintai Network (CHEX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Chintai Network (CHEX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 111.27M ההיצע הכולל: $ 998.81M אספקה במחזור: $ 997.48M FDV (שווי מדולל מלא): $ 111.42M שיא כל הזמנים: $ 0.87 שפל כל הזמנים: $ 0.00274259 מחיר נוכחי: $ 0.11155 למידע נוסף על Chintai Network (CHEX) מחיר

Chintai Network (CHEX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Chintai Network (CHEX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CHEX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CHEXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CHEXטוקניומיקה, חקרו אתCHEXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CHEX מעוניין להוסיף את Chintai Network (CHEX) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CHEX, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CHEX ב-MEXC עכשיו!

Chintai Network (CHEX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CHEXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CHEX עכשיו את היסטוריית המחירים!

CHEX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CHEX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CHEX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CHEXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

