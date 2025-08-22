עוד על CHEX

Chintai Network סֵמֶל

Chintai Network מְחִיר(CHEX)

Chintai Network (CHEX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:37:50 (UTC+8)

Chintai Network (CHEX) מידע על מחיר (USD)

Chintai Network (CHEX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.14326. במהלך 24 השעות האחרונות, CHEX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.14244 לבין שיא של $ 0.17, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHEXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.8025739225864136, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00274259.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHEX השתנה ב -1.15% במהלך השעה האחרונה, -6.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chintai Network (CHEX) מידע שוק

Chintai Network (CHEX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Chintai Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0105394-6.85%
30 ימים$ +0.03431+31.49%
60 ימים$ -0.01004-6.55%
90 ימים$ -0.10294-41.82%
Chintai Network שינוי מחיר היום

היום,CHEX רשם שינוי של $ -0.0105394 (-6.85%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Chintai Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.03431 (+31.49%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Chintai Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CHEX ראה שינוי של $ -0.01004 (-6.55%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Chintai Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.10294 (-41.82%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Chintai Network (CHEX)?

בדוק את Chintai Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהChintai Network (CHEX)

Chintai is a licensed and regulated tokenization platform. Powered by the innovative $CHEX token, Chintai offers a compliant, one-stop solution for bringing real-world assets on-chain.

Chintai Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.

Chintai Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Chintai Network (CHEX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Chintai Network (CHEX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Chintai Network.

בדוק את Chintai Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Chintai Network (CHEX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Chintai Network (CHEX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHEX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Chintai Network (CHEX)

מחפש איך לקנותChintai Network? התהליך פשוט וללא בעיות!

Chintai Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Chintai Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרChintai Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Chintai Network

כמה שווה Chintai Network (CHEX) היום?
החי CHEXהמחיר ב USD הוא 0.14326 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CHEX ל USD?
המחיר הנוכחי של CHEX ל USD הוא $ 0.14326. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Chintai Network?
שווי השוק של CHEX הוא $ 142.88M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CHEX?
ההיצע במחזור של CHEX הוא 997.35M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CHEX?
‏‏CHEX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.8025739225864136 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CHEX?
CHEX ‏‏רשם מחירATL של 0.00274259 USD.
מהו נפח המסחר של CHEX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CHEX הוא $ 205.57K USD.
האם CHEX יעלה השנה?
CHEX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CHEX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:37:50 (UTC+8)

Chintai Network (CHEX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

