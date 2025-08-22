Chintai Network (CHEX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.14326. במהלך 24 השעות האחרונות, CHEX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.14244 לבין שיא של $ 0.17, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHEXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.8025739225864136, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00274259.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHEX השתנה ב -1.15% במהלך השעה האחרונה, -6.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Chintai Network (CHEX) מידע שוק
No.280
$ 142.88M
$ 142.88M$ 142.88M
$ 205.57K
$ 205.57K$ 205.57K
$ 143.09M
$ 143.09M$ 143.09M
997.35M
997.35M 997.35M
998,814,323.1961803
998,814,323.1961803 998,814,323.1961803
ETH
שווי השוק הנוכחי של Chintai Network הוא $ 142.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 205.57K. ההיצע במחזור של CHEX הוא 997.35M, עם היצע כולל של 998814323.1961803. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 143.09M.
Chintai Network (CHEX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Chintai Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0105394
-6.85%
30 ימים
$ +0.03431
+31.49%
60 ימים
$ -0.01004
-6.55%
90 ימים
$ -0.10294
-41.82%
Chintai Network שינוי מחיר היום
היום,CHEX רשם שינוי של $ -0.0105394 (-6.85%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Chintai Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.03431 (+31.49%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Chintai Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CHEX ראה שינוי של $ -0.01004 (-6.55%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Chintai Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.10294 (-41.82%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Chintai Network (CHEX)?
Chintai is a licensed and regulated tokenization platform. Powered by the innovative $CHEX token, Chintai offers a compliant, one-stop solution for bringing real-world assets on-chain.
Chintai Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Chintai Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקCHEX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Chintai Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךChintai Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Chintai Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Chintai Network (CHEX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Chintai Network (CHEX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Chintai Network.
הבנת הטוקנומיקה של Chintai Network (CHEX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHEX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Chintai Network (CHEX)
מחפש איך לקנותChintai Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Chintai Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.