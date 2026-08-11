Bitget Token (BGB) ניתוח טכני היום דף Bitget Token הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BGB מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Bitget Token למטה. הירשם

Bitget Token (BGB) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $1.79685 -- +8.46% +5.18% -9.19%

Bitget Token זרימת הון זרימת נטו פנימה BGBUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 1.79 2026-08-20 $0.00 M 1.79 2026-08-19 $0.00 M 1.69 2026-08-18 $0.00 M 1.67 2026-08-17 $0.00 M 1.67 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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