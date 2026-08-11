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Bitget Token (BGB) ניתוח טכני היום

Bitget Token (BGB) ניתוח טכני היום

דף Bitget Token הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BGB מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Bitget Token למטה.

Bitget Token (BGB) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$1.79685--+8.46%+5.18%-9.19%
למידע נוסף על Bitget Token מחיר

Bitget Token זרימת הון

זרימת נטו פנימהBGBUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M1.79
2026-08-20$0.00 M1.79
2026-08-19$0.00 M1.69
2026-08-18$0.00 M1.67
2026-08-17$0.00 M1.67

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBGB
$1.79736
$1.79736$1.79736
+0.52%
43.93K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BGB-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BGB
BGB
USD
USD

1 BGB = 1.79685 USD

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