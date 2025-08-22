עוד על BGB

Bitget Token סֵמֶל

Bitget Token מְחִיר(BGB)

1 BGB ל USDמחיר חי:

$4.53957
$4.53957
-3.25%1D
USD
Bitget Token (BGB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:04:45 (UTC+8)

Bitget Token (BGB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 4.51
$ 4.51
24 שעות נמוך
$ 4.78975
$ 4.78975
גבוה 24 שעות

$ 4.51
$ 4.51

$ 4.78975
$ 4.78975

$ 8.48508718732009
$ 8.48508718732009

$ 0.05835925
$ 0.05835925

+0.43%

-3.25%

+1.54%

+1.54%

Bitget Token (BGB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 4.53958. במהלך 24 השעות האחרונות, BGB נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.51 לבין שיא של $ 4.78975, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BGBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.48508718732009, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.05835925.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BGB השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -3.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitget Token (BGB) מידע שוק

No.28

$ 5.18B
$ 5.18B

$ 317.86K
$ 317.86K

$ 5.18B
$ 5.18B

1.14B
1.14B

1,139,992,036.1
1,139,992,036.1

1,139,992,036.1
1,139,992,036.1

99.99%

0.13%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Bitget Token הוא $ 5.18B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 317.86K. ההיצע במחזור של BGB הוא 1.14B, עם היצע כולל של 1139992036.1. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.18B.

Bitget Token (BGB) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Bitget Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.152492-3.25%
30 ימים$ -0.02586-0.57%
60 ימים$ +0.06632+1.48%
90 ימים$ -0.81424-15.21%
Bitget Token שינוי מחיר היום

היום,BGB רשם שינוי של $ -0.152492 (-3.25%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Bitget Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.02586 (-0.57%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Bitget Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BGB ראה שינוי של $ +0.06632 (+1.48%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Bitget Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.81424 (-15.21%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Bitget Token (BGB)?

בדוק את Bitget Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBitget Token (BGB)

Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

Bitget Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Bitget Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBGB את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Bitget Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBitget Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Bitget Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bitget Token (BGB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bitget Token (BGB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bitget Token.

בדוק את Bitget Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Bitget Token (BGB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bitget Token (BGB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BGB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Bitget Token (BGB)

מחפש איך לקנותBitget Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Bitget Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BGB למטבעות מקומיים

1 Bitget Token(BGB) ל VND
119,459.0477
1 Bitget Token(BGB) ל AUD
A$6.9455574
1 Bitget Token(BGB) ל GBP
3.3592892
1 Bitget Token(BGB) ל EUR
3.858643
1 Bitget Token(BGB) ל USD
$4.53958
1 Bitget Token(BGB) ל MYR
RM19.066236
1 Bitget Token(BGB) ל TRY
186.0773842
1 Bitget Token(BGB) ל JPY
¥667.31826
1 Bitget Token(BGB) ל ARS
ARS$5,996.78518
1 Bitget Token(BGB) ל RUB
366.9796472
1 Bitget Token(BGB) ל INR
397.5310206
1 Bitget Token(BGB) ל IDR
Rp73,219.0220074
1 Bitget Token(BGB) ל KRW
6,296.2158768
1 Bitget Token(BGB) ל PHP
257.167207
1 Bitget Token(BGB) ל EGP
￡E.220.1242342
1 Bitget Token(BGB) ל BRL
R$24.6045236
1 Bitget Token(BGB) ל CAD
C$6.2646204
1 Bitget Token(BGB) ל BDT
552.2853028
1 Bitget Token(BGB) ל NGN
6,941.244799
1 Bitget Token(BGB) ל COP
$18,231.2256548
1 Bitget Token(BGB) ל ZAR
R.79.6242332
1 Bitget Token(BGB) ל UAH
188.165591
1 Bitget Token(BGB) ל VES
Bs635.5412
1 Bitget Token(BGB) ל CLP
$4,353.45722
1 Bitget Token(BGB) ל PKR
Rs1,287.0617216
1 Bitget Token(BGB) ל KZT
2,428.8568832
1 Bitget Token(BGB) ל THB
฿147.2639752
1 Bitget Token(BGB) ל TWD
NT$138.2756068
1 Bitget Token(BGB) ל AED
د.إ16.6602586
1 Bitget Token(BGB) ל CHF
Fr3.631664
1 Bitget Token(BGB) ל HKD
HK$35.4541198
1 Bitget Token(BGB) ל AMD
֏1,733.3024356
1 Bitget Token(BGB) ל MAD
.د.م40.85622
1 Bitget Token(BGB) ל MXN
$84.6177712
1 Bitget Token(BGB) ל SAR
ريال17.023425
1 Bitget Token(BGB) ל PLN
16.5240712
1 Bitget Token(BGB) ל RON
лв19.6109856
1 Bitget Token(BGB) ל SEK
kr43.2168016
1 Bitget Token(BGB) ל BGN
лв7.5810986
1 Bitget Token(BGB) ל HUF
Ft1,543.5479916
1 Bitget Token(BGB) ל CZK
95.2857842
1 Bitget Token(BGB) ל KWD
د.ك1.3845719
1 Bitget Token(BGB) ל ILS
15.2983846
1 Bitget Token(BGB) ל AOA
Kz4,138.1449406
1 Bitget Token(BGB) ל BHD
.د.ب1.71142166
1 Bitget Token(BGB) ל BMD
$4.53958
1 Bitget Token(BGB) ל DKK
kr28.9625204
1 Bitget Token(BGB) ל HNL
L118.8462044
1 Bitget Token(BGB) ל MUR
207.1864312
1 Bitget Token(BGB) ל NAD
$79.5788374
1 Bitget Token(BGB) ל NOK
kr45.8043622
1 Bitget Token(BGB) ל NZD
$7.717286
1 Bitget Token(BGB) ל PAB
B/.4.53958
1 Bitget Token(BGB) ל PGK
K19.1570276
1 Bitget Token(BGB) ל QAR
ر.ق16.4786754
1 Bitget Token(BGB) ל RSD
дин.454.9113118

Bitget Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Bitget Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBitget Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Bitget Token

כמה שווה Bitget Token (BGB) היום?
החי BGBהמחיר ב USD הוא 4.53958 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BGB ל USD?
המחיר הנוכחי של BGB ל USD הוא $ 4.53958. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bitget Token?
שווי השוק של BGB הוא $ 5.18B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BGB?
ההיצע במחזור של BGB הוא 1.14B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BGB?
‏‏BGB השיג מחיר שיא (ATH) של 8.48508718732009 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BGB?
BGB ‏‏רשם מחירATL של 0.05835925 USD.
מהו נפח המסחר של BGB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BGB הוא $ 317.86K USD.
האם BGB יעלה השנה?
BGB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BGB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:04:45 (UTC+8)

Bitget Token (BGB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

BGB-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BGB
BGB
USD
USD

1 BGB = 4.53958 USD

מסחרBGB

USDTBGB
$4.53957
$4.53957
-3.25%

