Bitget Token (BGB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 4.53958. במהלך 24 השעות האחרונות, BGB נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.51 לבין שיא של $ 4.78975, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BGBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.48508718732009, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.05835925.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BGB השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -3.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Bitget Token (BGB) מידע שוק
ETH
שווי השוק הנוכחי של Bitget Token הוא $ 5.18B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 317.86K. ההיצע במחזור של BGB הוא 1.14B, עם היצע כולל של 1139992036.1. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.18B.
Bitget Token (BGB) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Bitget Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.152492
-3.25%
30 ימים
$ -0.02586
-0.57%
60 ימים
$ +0.06632
+1.48%
90 ימים
$ -0.81424
-15.21%
Bitget Token שינוי מחיר היום
היום,BGB רשם שינוי של $ -0.152492 (-3.25%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Bitget Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.02586 (-0.57%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Bitget Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BGB ראה שינוי של $ +0.06632 (+1.48%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Bitget Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.81424 (-15.21%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Bitget Token (BGB)?
Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem.
The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.
Bitget Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Bitget Token (BGB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bitget Token (BGB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bitget Token.
הבנת הטוקנומיקה של Bitget Token (BGB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BGB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
