Bitget Token (BGB) מידע Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool. אתר רשמי: https://www.bitget.com/ מסמך לבן: https://img.bitgetimg.com/multiLang/events/BGB-whitepaper-en-20241227.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x54D2252757e1672EEaD234D27B1270728fF90581

Bitget Token (BGB) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Bitget Token (BGB), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 5.31B $ 5.31B $ 5.31B ההיצע הכולל: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B אספקה במחזור: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.31B $ 5.31B $ 5.31B שיא כל הזמנים: $ 8.54 $ 8.54 $ 8.54 שפל כל הזמנים: $ 0.05835925 $ 0.05835925 $ 0.05835925 מחיר נוכחי: $ 4.65897 $ 4.65897 $ 4.65897 למידע נוסף על Bitget Token (BGB) מחיר

Bitget Token (BGB) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Bitget Token (BGB) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BGB אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BGBהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BGBטוקניומיקה, חקרו אתBGBהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Bitget Token (BGB) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BGBעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BGB עכשיו את היסטוריית המחירים!

