000 Capital (000) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, 000 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 000השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00244654, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, 000 השתנה ב +0.61% במהלך השעה האחרונה, -9.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של 000 Capital הוא $ 172.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 000 הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 172.36K.
במהלך היום, השינוי במחיר של 000 Capitalל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר של000 Capital ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר של000 Capital ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של 000 Capitalל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-9.10%
|30 ימים
|$ 0
|-25.69%
|60 ימים
|$ 0
|-14.72%
|90 ימים
|$ 0
|--
000 Capital is utilizing the Aixbt terminal to provide hand-picked alpha and an edge in the crypto market. We provide users with access to a holder-only TG channel and are actively working on other revenue streams that will be shared with holders. Some of the revenue streams are: Trading, LPing, Refs, RWAs etc. We also have a deal flow for private deals coming soon. The capital will be managed by the core group of 000, while every holder will be rewarded. Currently we are actively and successfully trading and farming already while the RWA partnerships and projects are close to being finished
