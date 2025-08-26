עוד על 000

000 מידע על מחיר

000 אתר רשמי

000 טוקניומיקה

000 תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

000 Capital סֵמֶל

000 Capital מחיר (000)

לא רשום

1 000 ל USDמחיר חי:

$0.00017244
$0.00017244$0.00017244
-9.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
000 Capital (000) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:42:53 (UTC+8)

000 Capital (000) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00244654
$ 0.00244654$ 0.00244654

$ 0
$ 0$ 0

+0.61%

-9.10%

+3.96%

+3.96%

000 Capital (000) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, 000 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 000השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00244654, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 000 השתנה ב +0.61% במהלך השעה האחרונה, -9.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

000 Capital (000) מידע שוק

$ 172.36K
$ 172.36K$ 172.36K

--
----

$ 172.36K
$ 172.36K$ 172.36K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של 000 Capital הוא $ 172.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 000 הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 172.36K.

000 Capital (000) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של 000 Capitalל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר של000 Capital ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר של000 Capital ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של 000 Capitalל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.10%
30 ימים$ 0-25.69%
60 ימים$ 0-14.72%
90 ימים$ 0--

מה זה000 Capital (000)

000 Capital is utilizing the Aixbt terminal to provide hand-picked alpha and an edge in the crypto market. We provide users with access to a holder-only TG channel and are actively working on other revenue streams that will be shared with holders. Some of the revenue streams are: Trading, LPing, Refs, RWAs etc. We also have a deal flow for private deals coming soon. The capital will be managed by the core group of 000, while every holder will be rewarded. Currently we are actively and successfully trading and farming already while the RWA partnerships and projects are close to being finished

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

000 Capital (000) משאב

האתר הרשמי

000 Capitalתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה 000 Capital (000) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות 000 Capital (000) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור 000 Capital.

בדוק את 000 Capital תחזית המחיר עכשיו‏!

000 למטבעות מקומיים

000 Capital (000) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של 000 Capital (000) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על 000 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על 000 Capital (000)

כמה שווה 000 Capital (000) היום?
החי 000המחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי 000 ל USD?
המחיר הנוכחי של 000 ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של 000 Capital?
שווי השוק של 000 הוא $ 172.36K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של 000?
ההיצע במחזור של 000 הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של 000?
‏‏000 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00244654 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של 000?
000 ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של 000?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור 000 הוא -- USD.
האם 000 יעלה השנה?
000 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את 000 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:42:53 (UTC+8)

000 Capital (000) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.