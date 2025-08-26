000 Capital (000) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00244654 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.61% שינוי מחיר (1D) -9.10% שינוי מחיר (7D) +3.96%

000 Capital (000) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, 000 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 000השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00244654, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 000 השתנה ב +0.61% במהלך השעה האחרונה, -9.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

000 Capital (000) מידע שוק

שווי שוק $ 172.36K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 172.36K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של 000 Capital הוא $ 172.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 000 הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 172.36K.