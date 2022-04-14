Verus (VRSC) -rahakkeen tokenomiikka
Verus (VRSC) -rahakkeen tiedot
Verus Coin aims to be the world's most advanced technology, zero knowledge privacy-enabling blockchain, Verus Coin brings Sapling performance and zero knowledge features to an intelligent system with a completely unique, combined proof of stake/proof of work consensus algorithm that solves the nothing at stake problem. With this and its approach towards CPU mining and ASICs, Verus Coin may also be the most naturally decentralizing and attack resistant blockchain to exist. Over and above its leading privacy, interchain contracts, and security features, Verus Coin's next steps include automated provisioning of public blockchains as a service, using the same technology that Verus developers created and used to solve the ""nothing at stake"" problem. At that point, the first applications that will allow provisioning of chains on their behalf will be polls and elections.
Verus introduces a new consensus algorithm called Proof of Power, a 50% PoW / 50% PoS algorithm, which solves theoretical weaknesses in other PoS systems, and is provably immune to 51% hash attacks, making Verus one of, if not the most, double-spend resistant public blockchain(s) running. With its groundbreaking consensus protocol, Verus also uses a unique hash algorithm, VerusHash, a quantum secure hash algorithm that is near-equally mineable on both CPUs and GPUs. The Verus Coin’s project vision includes automatically provisioned public blockchains as a service. Verus was a no-ICO, no-premine, 100% fairly launched community project.
Verus (VRSC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Verus (VRSC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Verus (VRSC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Verus (VRSC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä VRSC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VRSC-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät VRSC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VRSC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.