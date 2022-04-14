SkyAI (SKYAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SkyAI (SKYAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SkyAI (SKYAI) -rahakkeen tiedot Virallinen verkkosivusto: https://skyai.pro Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x92aa03137385F18539301349dcfC9EbC923fFb10 Osta SKYAI-rahaketta nyt!

SkyAI (SKYAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SkyAI (SKYAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 41.31M $ 41.31M $ 41.31M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 41.31M $ 41.31M $ 41.31M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.101 $ 0.101 $ 0.101 Kaikkien aikojen alin: $ 0.020745137226669978 $ 0.020745137226669978 $ 0.020745137226669978 Nykyinen hinta: $ 0.04131 $ 0.04131 $ 0.04131 Lue lisää SkyAI (SKYAI) -rahakkeen hinnasta

SkyAI (SKYAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SkyAI (SKYAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SKYAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SKYAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SKYAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SKYAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SkyAI (SKYAI) -rahakkeen hintahistoria SKYAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SKYAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SKYAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SKYAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SKYAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SKYAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

