Gata (GATA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Gata (GATA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 07:03:50 (UTC+8)
USD

Gata (GATA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Gata (GATA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 832.49K
$ 832.49K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 96.24M
$ 96.24M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 8.65M
$ 8.65M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.186
$ 0.186
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.009076652331107929
$ 0.009076652331107929
Nykyinen hinta:
$ 0.00865
$ 0.00865

Gata (GATA) -rahakkeen tiedot

Gata accelerates AI advancement through decentralisation. We build a decentralized model to unlock foundational AI resources—data and compute—powering open AI and returning value to the many, not the few.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.gata.net
Valkoinen paperi:
https://gata-1.gitbook.io/gata-docs
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x46Ee3BFC281d59009cCD06F1dD6aBDbfCd82FFC3

Gata (GATA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Gata (GATA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä GATA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GATA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät GATA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GATA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GATA-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Gata (GATA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GATA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Gata (GATA) -rahakkeen hintahistoria

GATA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

GATA-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne GATA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GATA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

