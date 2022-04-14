Tron Bull (BULL) -rahakkeen tokenomiikka

Tron Bull (BULL) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Tron Bull (BULL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Tron Bull (BULL) -rahakkeen tiedot

Tron Bull is revolutionizing the meme space with its unstoppable bullish energy. Join the charge and ride the wave of the future in crypto!

Virallinen verkkosivusto:
https://www.tronbullcoin.com/
Block Explorer:
https://tronscan.org/#/token20/TAt4ufXFaHZAEV44ev7onThjTnF61SEaEM

Tron Bull (BULL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Tron Bull (BULL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 950.28M
$ 950.28M$ 950.28M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 2.95M
$ 2.95M$ 2.95M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.2
$ 0.2$ 0.2
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.002222843596687406
$ 0.002222843596687406$ 0.002222843596687406
Nykyinen hinta:
$ 0.002953
$ 0.002953$ 0.002953

Tron Bull (BULL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Tron Bull (BULL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BULL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BULL-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BULL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BULL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BULL-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Tron Bull (BULL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BULL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Tron Bull (BULL) -rahakkeen hintahistoria

BULL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

BULL-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BULL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BULL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.