Bubblemaps (BMT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Bubblemaps (BMT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Bubblemaps (BMT) -rahakkeen tiedot Bubblemaps is the first supply auditing tool for DeFi tokens and NFTs. Our unique and colorful bubbles make on-chain data easy to understand. With Bubblemaps, users can investigate wallets, reveal connections, and see through the noise of blockchain data. Virallinen verkkosivusto: https://bubblemaps.io Valkoinen paperi: https://wiki.bubblemaps.io Block Explorer: https://solscan.io/token/FQgtfugBdpFN7PZ6NdPrZpVLDBrPGxXesi4gVu3vErhY Osta BMT-rahaketta nyt!

Bubblemaps (BMT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Bubblemaps (BMT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 30.06M $ 30.06M $ 30.06M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 409.32M $ 409.32M $ 409.32M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 73.45M $ 73.45M $ 73.45M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.34814 $ 0.34814 $ 0.34814 Kaikkien aikojen alin: $ 0.06784958199061293 $ 0.06784958199061293 $ 0.06784958199061293 Nykyinen hinta: $ 0.07345 $ 0.07345 $ 0.07345 Lue lisää Bubblemaps (BMT) -rahakkeen hinnasta

Bubblemaps (BMT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Bubblemaps (BMT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BMT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BMT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BMT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BMT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BMT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Bubblemaps (BMT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BMT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BMT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Bubblemaps (BMT) -rahakkeen hintahistoria BMT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BMT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BMT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BMT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BMT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BMT-rahakkeen hintaennuste nyt!

