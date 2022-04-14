Aevo (AEVO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Aevo (AEVO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Aevo (AEVO) -rahakkeen tiedot Aevo is a decentralized derivatives exchange platform, focused on options and perpetual trading. The DEX runs on Aevo L2, an Ethereum roll-up based on the OP Stack. Virallinen verkkosivusto: https://www.aevo.xyz/ Valkoinen paperi: https://docs.aevo.xyz Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xB528edBef013aff855ac3c50b381f253aF13b997 Osta AEVO-rahaketta nyt!

Aevo (AEVO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Aevo (AEVO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 94.87M $ 94.87M $ 94.87M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 912.75M $ 912.75M $ 912.75M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 103.94M $ 103.94M $ 103.94M Kaikkien aikojen korkein: $ 4.3 $ 4.3 $ 4.3 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0672987303268713 $ 0.0672987303268713 $ 0.0672987303268713 Nykyinen hinta: $ 0.10394 $ 0.10394 $ 0.10394 Lue lisää Aevo (AEVO) -rahakkeen hinnasta

Aevo (AEVO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Aevo (AEVO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AEVO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AEVO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AEVO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AEVO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AEVO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Aevo (AEVO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AEVO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AEVO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Aevo (AEVO) -rahakkeen hintahistoria AEVO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AEVO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AEVO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AEVO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AEVO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AEVO-rahakkeen hintaennuste nyt!

