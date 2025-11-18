Dvision Network (DVI) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Dvision Network-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon DVI kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta DVI-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Dvision Network-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Dvision Network-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Dvision Network (DVI) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Dvision Network saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.002877 vuonna 2025. Dvision Network (DVI) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Dvision Network saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.003021 vuonna 2026. Dvision Network (DVI) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan DVI-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.003172 10.25% kasvuvauhdilla. Dvision Network (DVI) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan DVI-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.003331 15.76% kasvuvauhdilla. Dvision Network (DVI) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti DVI-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.003497 ja kasvuvauhti 21.55%. Dvision Network (DVI) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti DVI-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.003672 ja kasvuvauhti 27.63%. Dvision Network (DVI) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Dvision Network-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.005982. Dvision Network (DVI) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Dvision Network-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.009745. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.002877 0.00%

2026 $ 0.003021 5.00%

2027 $ 0.003172 10.25%

2028 $ 0.003331 15.76%

2029 $ 0.003497 21.55%

2030 $ 0.003672 27.63%

2031 $ 0.003856 34.01%

2032 $ 0.004049 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.004251 47.75%

2034 $ 0.004464 55.13%

2035 $ 0.004687 62.89%

2036 $ 0.004921 71.03%

2037 $ 0.005168 79.59%

2038 $ 0.005426 88.56%

2039 $ 0.005697 97.99%

2040 $ 0.005982 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Dvision Network-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.002877 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.002878 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.002880 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.002889 0.41% Dvision Network (DVI) -hintaennuste tänään DVI-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.002877 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Dvision Network (DVI) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) DVI-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.002878 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Dvision Network (DVI) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste DVI-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.002880 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Dvision Network (DVI) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin DVI-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.002889 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Dvision Network-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 709.13K$ 709.13K $ 709.13K Kierrossa oleva tarjonta 246.77M 246.77M 246.77M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- DVI-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi DVI-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 246.77M ja sen markkina-arvo on $ 709.13K. Näytä DVI-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Dvision Network-hinta Viimeisimpien Dvision Network-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Dvision Network-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.002877USD. Dvision Network-rahakkeiden (DVI) kierrossa oleva tarjonta on 246.77M DVI , jolloin sen markkina-arvo on $709,130 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.29% $ 0 $ 0.002947 $ 0.002629

7 päivää -21.05% $ -0.000605 $ 0.004715 $ 0.002638

30 päivää -38.62% $ -0.001111 $ 0.004715 $ 0.002638 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Dvision Network-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa -0.29% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Dvision Network-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.004715 ja alimmillaan $0.002638 . Sen hinta on muuttunut -21.05% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee DVI-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Dvision Network-rahakkeiden hinta on muuttunut -38.62% , joka heijastaa noin $-0.001111 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että DVI-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Dvision Network (DVI) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Dvision Network-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia DVI-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Dvision Network-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee DVI-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Dvision Network-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee DVI-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi DVI-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Dvision Network-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi DVI-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

DVI-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako DVI-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan DVI saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on DVI-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Dvision Network (DVI) -hintaennustetyökalun mukaan DVI-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi DVI maksaa vuonna 2026? 1 Dvision Network (DVI) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan DVI-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta DVI-rahakkeille vuonna 2027? Dvision Network (DVI) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 DVI-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on DVI-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Dvision Network (DVI) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on DVI-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Dvision Network (DVI) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi DVI maksaa vuonna 2030? 1 Dvision Network (DVI) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan DVI-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on DVI-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Dvision Network (DVI) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 DVI-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt