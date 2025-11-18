Mavryk Network (MVRK) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Mavryk Network-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon MVRK kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Mavryk Network-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.02551 $0.02551 $0.02551 0.00% USD Todellinen Ennuste Mavryk Network-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Mavryk Network (MVRK) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Mavryk Network saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.02551 vuonna 2025. Mavryk Network (MVRK) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Mavryk Network saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.026785 vuonna 2026. Mavryk Network (MVRK) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MVRK-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.028124 10.25% kasvuvauhdilla. Mavryk Network (MVRK) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MVRK-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.029531 15.76% kasvuvauhdilla. Mavryk Network (MVRK) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MVRK-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.031007 ja kasvuvauhti 21.55%. Mavryk Network (MVRK) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MVRK-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.032557 ja kasvuvauhti 27.63%. Mavryk Network (MVRK) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Mavryk Network-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.053033. Mavryk Network (MVRK) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Mavryk Network-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.086385. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.02551 0.00%

2026 $ 0.026785 5.00%

2027 $ 0.028124 10.25%

2028 $ 0.029531 15.76%

2029 $ 0.031007 21.55%

2030 $ 0.032557 27.63%

2031 $ 0.034185 34.01%

2032 $ 0.035895 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.037689 47.75%

2034 $ 0.039574 55.13%

2035 $ 0.041553 62.89%

2036 $ 0.043630 71.03%

2037 $ 0.045812 79.59%

2038 $ 0.048102 88.56%

2039 $ 0.050508 97.99%

2040 $ 0.053033 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Mavryk Network-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.02551 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.025513 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.025534 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.025614 0.41% Mavryk Network (MVRK) -hintaennuste tänään MVRK-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.02551 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Mavryk Network (MVRK) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) MVRK-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.025513 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Mavryk Network (MVRK) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste MVRK-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.025534 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Mavryk Network (MVRK) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin MVRK-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.025614 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Mavryk Network-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.02551$ 0.02551 $ 0.02551 Hintamuutos (24 h) 0.00% Markkina-arvo ---- -- Kierrossa oleva tarjonta ---- -- Volyymi (24 h) $ 11.87K$ 11.87K $ 11.87K Volyymi (24 h) -- MVRK-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.02551. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 11.87K. Lisäksi MVRK-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on -- ja sen markkina-arvo on --. Näytä MVRK-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Mavryk Network-hinta Viimeisimpien Mavryk Network-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Mavryk Network-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.02551USD. Mavryk Network-rahakkeiden (MVRK) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 MVRK , jolloin sen markkina-arvo on $-- . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.01% $ -0.000389 $ 0.03549 $ 0.02335

7 päivää 0.07% $ 0.001709 $ 0.05988 $ 0.0216

30 päivää -0.54% $ -0.031089 $ 0.0689 $ 0.0215 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Mavryk Network-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000389 , mikä kuvastaa -0.01% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Mavryk Network-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.05988 ja alimmillaan $0.0216 . Sen hinta on muuttunut 0.07% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee MVRK-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Mavryk Network-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.54% , joka heijastaa noin $-0.031089 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että MVRK-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista Mavryk Network-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko MVRK-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Mavryk Network (MVRK) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Mavryk Network-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia MVRK-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Mavryk Network-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee MVRK-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Mavryk Network-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee MVRK-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi MVRK-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Mavryk Network-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi MVRK-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

MVRK-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako MVRK-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan MVRK saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on MVRK-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Mavryk Network (MVRK) -hintaennustetyökalun mukaan MVRK-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi MVRK maksaa vuonna 2026? 1 Mavryk Network (MVRK) -rahakkeen hinta tänään on $0.02551 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MVRK-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta MVRK-rahakkeille vuonna 2027? Mavryk Network (MVRK) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MVRK-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on MVRK-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Mavryk Network (MVRK) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on MVRK-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Mavryk Network (MVRK) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi MVRK maksaa vuonna 2030? 1 Mavryk Network (MVRK) -rahakkeen hinta tänään on $0.02551 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MVRK-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on MVRK-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Mavryk Network (MVRK) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MVRK-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt