Yooldo Games (ESPORTS) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Yooldo Games-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon ESPORTS kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta ESPORTS-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Yooldo Games-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.36837 $0.36837 $0.36837 +2.57% USD Todellinen Ennuste Yooldo Games-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Yooldo Games (ESPORTS) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Yooldo Games saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.36837 vuonna 2025. Yooldo Games (ESPORTS) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Yooldo Games saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.386788 vuonna 2026. Yooldo Games (ESPORTS) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan ESPORTS-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.406127 10.25% kasvuvauhdilla. Yooldo Games (ESPORTS) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan ESPORTS-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.426434 15.76% kasvuvauhdilla. Yooldo Games (ESPORTS) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti ESPORTS-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.447756 ja kasvuvauhti 21.55%. Yooldo Games (ESPORTS) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti ESPORTS-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.470143 ja kasvuvauhti 27.63%. Yooldo Games (ESPORTS) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Yooldo Games-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.765814. Yooldo Games (ESPORTS) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Yooldo Games-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 1.2474. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.36837 0.00%

2026 $ 0.386788 5.00%

2027 $ 0.406127 10.25%

2028 $ 0.426434 15.76%

2029 $ 0.447756 21.55%

2030 $ 0.470143 27.63%

2031 $ 0.493651 34.01%

2032 $ 0.518333 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.544250 47.75%

2034 $ 0.571462 55.13%

2035 $ 0.600035 62.89%

2036 $ 0.630037 71.03%

2037 $ 0.661539 79.59%

2038 $ 0.694616 88.56%

2039 $ 0.729347 97.99%

2040 $ 0.765814 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Yooldo Games-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.36837 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.368420 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.368723 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.369883 0.41% Yooldo Games (ESPORTS) -hintaennuste tänään ESPORTS-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.36837 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Yooldo Games (ESPORTS) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) ESPORTS-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.368420 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Yooldo Games (ESPORTS) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste ESPORTS-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.368723 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Yooldo Games (ESPORTS) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin ESPORTS-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.369883 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Yooldo Games-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.36837$ 0.36837 $ 0.36837 Hintamuutos (24 h) +2.57% Markkina-arvo $ 85.22M$ 85.22M $ 85.22M Kierrossa oleva tarjonta 231.35M 231.35M 231.35M Volyymi (24 h) $ 120.60K$ 120.60K $ 120.60K Volyymi (24 h) -- ESPORTS-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.36837. Sen 24 tunnin muutos on +2.57%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 120.60K. Lisäksi ESPORTS-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 231.35M ja sen markkina-arvo on $ 85.22M. Näytä ESPORTS-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Kuinka Yooldo Games (ESPORTS) -rahakkeita ostetaan Yritätkö ostaa ESPORTS-rahakkeita? Voit nyt ostaa ESPORTS-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan Yooldo Games-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt! Opi ostamaan ESPORTS-rahakkeita nyt

Historiallinen Yooldo Games-hinta Viimeisimpien Yooldo Games-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Yooldo Games-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.36837USD. Yooldo Games-rahakkeiden (ESPORTS) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ESPORTS , jolloin sen markkina-arvo on $85.22M . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.09% $ 0.030810 $ 0.3829 $ 0.33507

7 päivää 0.76% $ 0.158820 $ 0.41805 $ 0.20976

30 päivää 0.90% $ 0.174290 $ 0.41805 $ 0.15317 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Yooldo Games-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.030810 , mikä kuvastaa 0.09% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Yooldo Games-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.41805 ja alimmillaan $0.20976 . Sen hinta on muuttunut 0.76% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee ESPORTS-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Yooldo Games-rahakkeiden hinta on muuttunut 0.90% , joka heijastaa noin $0.174290 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että ESPORTS-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista Yooldo Games-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko ESPORTS-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Yooldo Games (ESPORTS) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Yooldo Games-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia ESPORTS-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Yooldo Games-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee ESPORTS-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Yooldo Games-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee ESPORTS-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi ESPORTS-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Yooldo Games-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi ESPORTS-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

ESPORTS-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako ESPORTS-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan ESPORTS saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on ESPORTS-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Yooldo Games (ESPORTS) -hintaennustetyökalun mukaan ESPORTS-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi ESPORTS maksaa vuonna 2026? 1 Yooldo Games (ESPORTS) -rahakkeen hinta tänään on $0.36837 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan ESPORTS-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta ESPORTS-rahakkeille vuonna 2027? Yooldo Games (ESPORTS) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 ESPORTS-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on ESPORTS-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Yooldo Games (ESPORTS) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on ESPORTS-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Yooldo Games (ESPORTS) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi ESPORTS maksaa vuonna 2030? 1 Yooldo Games (ESPORTS) -rahakkeen hinta tänään on $0.36837 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan ESPORTS-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on ESPORTS-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Yooldo Games (ESPORTS) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 ESPORTS-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt