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برترین توکن‌ های اکوسیستم Soneium بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Soneium را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,178.58
-0.02%
+0.29%
-2.68%
$ 7.36B
$ 1.24
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.532
-0.21%
+6.23%
+16.58%
$ 6.28B
$ 93.42K
3
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 62,998
+0.02%
+0.01%
-3.06%
$ 409.78M
$ 6.73K
4
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62,936
+0.16%
+0.01%
-2.74%
$ 61.96M
$ 71.86
5
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.085755
-0.65%
+0.02%
-0.88%
$ 54.90M
$ 2.25M
6
$ 0.004535
-0.31%
+0.78%
-7.03%
$ 39.53M
$ 12.16M
7
Startale USD
Startale USD
USDSC
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.07%
$ 4.78M
$ 332.12K
8
Kyo
Kyo
KYO
$ 0.01605556
+0.19%
+0.00%
+1.36%
$ 2.63M
$ 1.08M
9
SuperReturn sSuperUSD
SuperReturn sSuperUSD
SSUPERUSD
$ 1.08
0.00%
+0.00%
-0.09%
$ 1.43M
$ 108.98
10
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.998784
-0.01%
0.00%
+0.15%
$ 1.09M
$ 21.80K
11
Resolv USR
Resolv USR
USR
$ 0.122882
+0.02%
+0.01%
-6.89%
$ 996.69K
$ 150.24
12
Neemo Staked Astar
Neemo Staked Astar
NSASTR
$ 0.00399201
0.00%
--
0.00%
$ 815.75K
$ 1.10
13
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.998573
-0.01%
-0.00%
-0.07%
$ 809.58K
$ 117.99K
14
Resolv wstUSR
Resolv wstUSR
WSTUSR
$ 0.290641
0.00%
--
0.00%
$ 535.24K
$ 46.45
15
SONE
SONE
SONE
$ 1.004
0.00%
+0.00%
+0.49%
$ 482.23K
$ 7.02
16
Solv Protocol SolvBTC Jupiter
Solv Protocol SolvBTC Jupiter
SOLVBTC.JUP
$ 62,289
0.00%
--
0.00%
$ 445.75K
$ 291.51
17
Yay StakeStone Ether
Yay StakeStone Ether
YAYSTONE
$ 1,996.6
-0.04%
--
-3.03%
$ 323.74K
$ 7.65
18
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0.148881
0.00%
0.00%
-1.77%
$ 240.53K
$ 0.20
19
Wrapped stASTR
Wrapped stASTR
WSTASTR
$ 0.0051532
0.00%
+0.01%
-6.57%
$ 221.21K
$ 10.44
20
Arcas
Arcas
ARCAS
$ 0.00298382
-5.16%
-0.17%
-17.09%
$ 207.18K
$ 2.87K
21
Bonsai Coin
Bonsai Coin
BONSAICOIN
$ 4.023E-9
+0.02%
-2.70%
-13.05%
$ 68.48K
--

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Soneium چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Soneium به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 21 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $14.22B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Soneium چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Soneium که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.23% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Soneium در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 21 توکن از دسته اکوسیستم Soneium را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Soneium می‌توان به WBTC, LINK, SOLVBTC اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Soneium چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Soneium در حال حاضر حدود $14.22B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Soneium، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.