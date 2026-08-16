قیمت امروز Startale USD

قیمت لحظه‌ ای Startale USD (USDSC) در حال حاضر برابر با $ 1.004 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.37% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی USDSC به USD برابر با $ 1.004 برای هر USDSC می‌ باشد.

توکن Startale USD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,799,900 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.78M USDSC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، USDSC در بازه‌ ای بین $ 0.995357 (حداقل) و $ 1.007 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.79 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.93387 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز USDSC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان +0.67% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 301.52K رسیده است.

اطلاعات بازار Startale USD (USDSC)

ارزش بازار $ 4.80M$ 4.80M $ 4.80M حجم (24 ساعته) $ 301.52K$ 301.52K $ 301.52K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.80M$ 4.80M $ 4.80M سرمایه در گردش 4.78M 4.78M 4.78M عرضه کل 4,779,888.013129 4,779,888.013129 4,779,888.013129

ارزش بازار فعلی Startale USD برابر است با $ 4.80M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 301.52K. عرضه در گردش USDSC برابر است با 4.78M، و عرضه کل آن 4779888.013129 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.80M است.