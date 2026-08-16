قیمت امروز Resolv Liquidity Provider Token

قیمت لحظه‌ ای Resolv Liquidity Provider Token (RLP) در حال حاضر برابر با $ 0.148881 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RLP به USD برابر با $ 0.148881 برای هر RLP می‌ باشد.

توکن Resolv Liquidity Provider Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 240,528 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.62M RLP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RLP در بازه‌ ای بین $ 0.148863 (حداقل) و $ 0.148882 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.35 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.142556 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RLP طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -13.93% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.20 رسیده است.

اطلاعات بازار Resolv Liquidity Provider Token (RLP)

ارزش بازار $ 240.53K$ 240.53K $ 240.53K حجم (24 ساعته) $ 0.20$ 0.20 $ 0.20 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 240.53K$ 240.53K $ 240.53K سرمایه در گردش 1.62M 1.62M 1.62M عرضه کل 1,615,565.822386897 1,615,565.822386897 1,615,565.822386897

ارزش بازار فعلی Resolv Liquidity Provider Token برابر است با $ 240.53K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.20. عرضه در گردش RLP برابر است با 1.62M، و عرضه کل آن 1615565.822386897 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 240.53K است.