Wrapped stASTRWSTASTR چیست

Astake is a secure and reliable Liquid Staking Protocol for Astar & Soneium Ecosystem, enabling seamless participation in Astar dApp Staking across both networks. Key Offering - High APR** from dApp Staking - Liquidity via yield-bearing $wstASTR - Extra Yield opportunities through partner DeFis - Multi-Chain Support through CCIP - Security with PeckShield audit - Intuitive UI for a seamless staking experience

منبع Wrapped stASTR (WSTASTR) وب سایت رسمی