قیمت امروز Kyo

قیمت لحظه‌ ای Kyo (KYO) در حال حاضر برابر با $ 0.01604662 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.13% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KYO به USD برابر با $ 0.01604662 برای هر KYO می‌ باشد.

توکن Kyo در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,628,004 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 163.57M KYO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KYO در بازه‌ ای بین $ 0.01585606 (حداقل) و $ 0.0160857 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.207212 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01317086 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KYO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان +1.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.07M رسیده است.

اطلاعات بازار Kyo (KYO)

ارزش بازار $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M حجم (24 ساعته) $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M سرمایه در گردش 163.57M 163.57M 163.57M عرضه کل 163,570,430.68932965 163,570,430.68932965 163,570,430.68932965

ارزش بازار فعلی Kyo برابر است با $ 2.63M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.07M. عرضه در گردش KYO برابر است با 163.57M، و عرضه کل آن 163570430.68932965 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.21M است.