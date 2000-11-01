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برترین توکن‌ های اکوسیستم Linea بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Linea را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00096
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,160.66
+0.04%
+0.37%
-2.96%
$ 7.35B
$ 1.24
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.56
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 4.49B
$ 248.79K
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,068.96
0.00%
+1.64%
-2.75%
$ 3.37B
$ 0.09
6
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.252
+0.03%
+1.53%
-20.08%
$ 2.02B
$ 94.80K
7
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.41B
$ 4.00M
8
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,022.97
+0.04%
+0.00%
-1.91%
$ 863.75M
$ 21.56K
9
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.434
0.00%
+0.63%
-0.76%
$ 504.92M
$ 100.46K
10
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08275
0.00%
-0.48%
-2.11%
$ 116.55M
$ 696.51K
11
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,878.21
+0.04%
+0.00%
-1.82%
$ 116.52M
$ 143.02K
12
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999813
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 113.39M
$ 1.61M
13
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1448
+0.21%
+1.48%
+6.73%
$ 95.44M
$ 378.36K
14
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,037.54
+0.09%
+0.00%
-1.71%
$ 86.62M
$ 5.06K
15
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62,811
0.00%
-0.01%
-3.14%
$ 61.84M
$ 71.71
16
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 1,979.74
+0.07%
-0.01%
-2.12%
$ 35.06M
$ 165.95
17
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003399
+0.47%
+1.61%
-6.09%
$ 34.07M
$ 16.42M
18
LINEA
LINEA
LINEA
$ 0.002198
+0.51%
+2.80%
-4.70%
$ 33.57M
$ 31.56M
19
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 31.34M
$ 188.05K
20
MetaMask USD
MetaMask USD
MUSD
$ 0.999726
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 26.03M
$ 511.33K
21
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1007
+0.20%
+1.10%
-5.08%
$ 21.09M
$ 507.57K
22
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01072
+0.19%
+3.08%
-9.32%
$ 20.21M
$ 5.33M
23
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.075371
+0.07%
+0.01%
-3.29%
$ 19.59M
$ 2.12M
24
Ryze
Ryze
RYZE
$ 0.06916
-0.30%
--
-0.66%
$ 18.24M
$ 49.52
25
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,318.49
+0.07%
+0.01%
-2.06%
$ 15.99M
$ 11.53K
26
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.288313
+0.20%
+0.02%
-10.18%
$ 15.55M
$ 69.66K
27
Alchemix ETH
Alchemix ETH
ALETH
$ 1,843.98
+0.16%
+0.00%
-1.91%
$ 15.34M
$ 9.99K
28
Fantom Bomb
Fantom Bomb
FBOMB
$ 0.01127635
+0.10%
+0.01%
-2.60%
$ 4.23M
$ 18.30K
29
evaUSDT
evaUSDT
EVAUSDT
$ 0.998335
0.00%
--
-0.04%
$ 2.93M
$ 4.73K
30
evaUSDC
evaUSDC
EVAUSDC
$ 1.002
0.00%
--
0.00%
$ 2.50M
$ 50.85
31
Ethos Reserve Note
Ethos Reserve Note
ERN
$ 0.989676
-0.31%
-0.00%
-0.37%
$ 2.18M
$ 60.00
32
Symbiosis
Symbiosis
SIS
$ 0.02039
-0.19%
-0.97%
-0.19%
$ 1.99M
$ 4.03M
33
CAD Coin
CAD Coin
CADC
$ 0.716387
+0.31%
+0.00%
+0.72%
$ 990.01K
$ 26.63K
34
Etherex Liquid Staking Token
Etherex Liquid Staking Token
REX33
$ 0.00684483
0.00%
+0.04%
-4.30%
$ 741.06K
$ 23.54
35
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0.00067644
0.00%
-0.02%
-6.12%
$ 532.63K
$ 2.49K
36
Wefi
Wefi
WEFI
$ 0.0115795
0.00%
--
+0.06%
$ 484.99K
$ 1.23
37
Bazaars
Bazaars
BZR
$ 62.195
+0.05%
+0.23%
-1.84%
$ 387.15K
$ 3.30K
38
Foxy
Foxy
FOXY
$ 5.503E-5
0.00%
-1.60%
-5.75%
$ 322.37K
--
39
Etherex
Etherex
REX
$ 0.00507016
+0.47%
+0.10%
+4.24%
$ 291.70K
$ 136.58
40
ScamFari
ScamFari
SCM
$ 2.84E-6
0.00%
+0.40%
-3.40%
$ 283.64K
--
41
Impermax
Impermax
IBEX
$ 0.00192326
0.00%
--
0.00%
$ 138.95K
$ 1.15
42
Croak
Croak
$CROAK
$ 6.579E-5
0.00%
-0.80%
-5.91%
$ 132.58K
--
43
Linda
Linda
LINDA
$ 1.27E-6
0.00%
-13.00%
-13.61%
$ 122.39K
--
44
Yellow Duckies
Yellow Duckies
DUCKIES
$ 0.00215355
0.00%
0.00%
-0.27%
$ 100.93K
$ 4.32
45
Donald Toad Coin
Donald Toad Coin
DTC
$ 0.00142832
+0.46%
--
-5.86%
$ 98.55K
$ 5.23
46
SpartaDEX
SpartaDEX
SPARTA
$ 0.0014937
0.00%
--
0.00%
$ 59.33K
$ 1.07
47
Sidus
Sidus
SIDUS
$ 3.11E-6
0.00%
+2.30%
-23.40%
$ 58.70K
--
48
Metavault Trade
Metavault Trade
MVX
$ 0.02268015
0.00%
+0.01%
-2.97%
$ 56.98K
$ 26.72
49
Lynex
Lynex
LYNX
$ 0.00047814
+0.47%
-0.00%
-5.25%
$ 52.59K
$ 149.07
50
evaETH
evaETH
EVAETH
$ 1,929.05
0.00%
--
0.00%
$ 29.03K
$ 367.55

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Linea چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Linea به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 58 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $102.06B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Linea چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Linea که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.85% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Linea در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 58 توکن از دسته اکوسیستم Linea را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Linea می‌توان به USDC, WBTC, LINK اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Linea چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Linea در حال حاضر حدود $102.06B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Linea، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.