قیمت امروز iZUMi Finance

قیمت لحظه‌ ای iZUMi Finance (IZI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.72% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IZI به USD برابر با $ 0 برای هر IZI می‌ باشد.

توکن iZUMi Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 532,645 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 787.40M IZI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IZI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.220101 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IZI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.15% و در هفت روز اخیر به میزان -6.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.04K رسیده است.

اطلاعات بازار iZUMi Finance (IZI)

ارزش بازار $ 532.65K$ 532.65K $ 532.65K حجم (24 ساعته) $ 4.04K$ 4.04K $ 4.04K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M سرمایه در گردش 787.40M 787.40M 787.40M عرضه کل 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی iZUMi Finance برابر است با $ 532.65K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.04K. عرضه در گردش IZI برابر است با 787.40M، و عرضه کل آن 2000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.35M است.