قیمت امروز evaUSDC

قیمت لحظه‌ ای evaUSDC (EVAUSDC) در حال حاضر برابر با $ 1.002 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EVAUSDC به USD برابر با $ 1.002 برای هر EVAUSDC می‌ باشد.

توکن evaUSDC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,498,522 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.34M EVAUSDC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EVAUSDC در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.002 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.978684 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EVAUSDC طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 50.85 رسیده است.

اطلاعات بازار evaUSDC (EVAUSDC)

ارزش بازار $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M حجم (24 ساعته) $ 50.85$ 50.85 $ 50.85 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M سرمایه در گردش 2.34M 2.34M 2.34M عرضه کل 2,342,352.676708 2,342,352.676708 2,342,352.676708

ارزش بازار فعلی evaUSDC برابر است با $ 2.50M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 50.85. عرضه در گردش EVAUSDC برابر است با 2.34M، و عرضه کل آن 2342352.676708 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.50M است.