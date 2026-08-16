قیمت امروز evaUSDT

قیمت لحظه‌ ای evaUSDT (EVAUSDT) در حال حاضر برابر با $ 0.997959 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EVAUSDT به USD برابر با $ 0.997959 برای هر EVAUSDT می‌ باشد.

توکن evaUSDT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,929,220 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.94M EVAUSDT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EVAUSDT در بازه‌ ای بین $ 0.997879 (حداقل) و $ 0.998394 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.014 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.984861 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EVAUSDT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +0.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.93K رسیده است.

اطلاعات بازار evaUSDT (EVAUSDT)

ارزش بازار $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M حجم (24 ساعته) $ 3.93K$ 3.93K $ 3.93K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M سرمایه در گردش 2.94M 2.94M 2.94M عرضه کل 2,935,226.01464 2,935,226.01464 2,935,226.01464

ارزش بازار فعلی evaUSDT برابر است با $ 2.93M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.93K. عرضه در گردش EVAUSDT برابر است با 2.94M، و عرضه کل آن 2935226.01464 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.93M است.