اطلاعات بیشتر درباره MVX

اطلاعات قیمت MVX

وب‌سایت رسمی MVX

توکنومیکس MVX

پیش‌بینی قیمت MVX

لوگو Metavault Trade

قیمت Metavault Trade (MVX)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 MVX به USD:

$0.04993841
$0.04993841
-1.60%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Metavault Trade (MVX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:01:58 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Metavault Trade (MVX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.04597819
$ 0.04597819
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.051652
$ 0.051652
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.04597819
$ 0.04597819

$ 0.051652
$ 0.051652

$ 4.62
$ 4.62

$ 0.00148601
$ 0.00148601

-0.35%

+8.63%

+9.96%

+9.96%

قیمت لحظه‌ ای Metavault Trade (MVX) برابر است با $0.04994643. در 24 ساعت گذشته، MVX در بازه قیمتی حداقل $ 0.04597819 تا حداکثر $ 0.051652 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MVX برابر با $ 4.62 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00148601 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MVX در یک ساعت گذشته -0.35%، در 24 ساعت گذشته +8.63% و در 7 روز گذشته +9.96% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Metavault Trade (MVX)

$ 125.50K
$ 125.50K

--
--

$ 199.79K
$ 199.79K

2.51M
2.51M

4,000,000.0
4,000,000.0

ارزش بازار فعلی Metavault Trade برابر است با $ 125.50K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MVX برابر است با 2.51M، و عرضه کل آن 4000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 199.79K است.

تاریخچه قیمت Metavault Trade (MVX) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Metavault Trade به USD به میزان $ +0.00396823 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Metavault Trade به USD به میزان $ +0.0019415525 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Metavault Trade به USD به میزان $ -0.0100343326 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Metavault Trade به USD به میزان $ -0.02074998803047678 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00396823+8.63%
30 روز$ +0.0019415525+3.89%
60 روز$ -0.0100343326-20.09%
90 روز$ -0.02074998803047678-29.35%

Metavault TradeMVX چیست

Metavault.Trade is a new kind of Decentralised Exchange, designed to provide a large range of trading features and very deep liquidity on many large cap crypto assets.

Traders can use it in two ways: Spot trading, with swaps and limit orders. Perpetual futures trading with up to 30x leverage on short and long positions.

Metavault.Trade aims to become the go-to solution for traders who want to stay in control of their funds at all times without sharing their personal data. Its innovative design gives it many advantages over other existing DEXes:

Very low transaction fees. No price impact, even for large order sizes.

Protection against liquidation events: the sudden changes in price that can often occur in one exchange (“scam wicks”) are smoothed out by the pricing mechanism design relying on Chainlink oracles.

All-in-one platform: spot and leverage trading.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Metavault Trade (MVX)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Metavault Trade (USD)

ارزش Metavault Trade (MVX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Metavault Trade (MVX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Metavault Trade را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Metavault Trade را بررسی کنید!

MVX به ارزهای محلی

توکنومیکس Metavault Trade (MVX)

درک، توکنومیکس Metavault Trade (MVX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MVX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Metavault Trade (MVX)

امروز Metavault Trade (MVX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MVX به واحد USD برابر است با 0.04994643 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MVX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MVX نسبت به USD برابر است با $ 0.04994643. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Metavault Trade چقدر است؟
ارزش بازار MVX برابر است با $ 125.50K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MVX چقدر است؟
عرضه در گردش MVX برابر است با 2.51M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MVX چقدر بوده است؟
MVX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 4.62 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MVX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MVX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00148601 USD رسید.
حجم معاملات MVX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MVX برابر است با -- USD.
آیا MVX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MVX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MVX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:01:58 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Metavault Trade (MVX)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,681.23

$4,073.10

$0.05173

$199.10

$4.2971

