قیمت لحظه ای Metavault Trade (MVX) برابر است با $0.04994643. در 24 ساعت گذشته، MVX در بازه قیمتی حداقل $ 0.04597819 تا حداکثر $ 0.051652 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MVX برابر با $ 4.62 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00148601 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، MVX در یک ساعت گذشته -0.35%، در 24 ساعت گذشته +8.63% و در 7 روز گذشته +9.96% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Metavault Trade برابر است با $ 125.50K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MVX برابر است با 2.51M، و عرضه کل آن 4000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 199.79K است.
امروز، تغییر قیمت Metavault Trade به USD به میزان $ +0.00396823 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Metavault Trade به USD به میزان $ +0.0019415525 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Metavault Trade به USD به میزان $ -0.0100343326 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Metavault Trade به USD به میزان $ -0.02074998803047678 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ +0.00396823
|+8.63%
|30 روز
|$ +0.0019415525
|+3.89%
|60 روز
|$ -0.0100343326
|-20.09%
|90 روز
|$ -0.02074998803047678
|-29.35%
Metavault.Trade is a new kind of Decentralised Exchange, designed to provide a large range of trading features and very deep liquidity on many large cap crypto assets.
Traders can use it in two ways: Spot trading, with swaps and limit orders. Perpetual futures trading with up to 30x leverage on short and long positions.
Metavault.Trade aims to become the go-to solution for traders who want to stay in control of their funds at all times without sharing their personal data. Its innovative design gives it many advantages over other existing DEXes:
Very low transaction fees. No price impact, even for large order sizes.
Protection against liquidation events: the sudden changes in price that can often occur in one exchange (“scam wicks”) are smoothed out by the pricing mechanism design relying on Chainlink oracles.
All-in-one platform: spot and leverage trading.
پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن ها، سریع ترین لیستینگ توکن ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره مند شوید!
ارزش Metavault Trade (MVX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی های شما از Metavault Trade (MVX) در سال های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم اندازهای کوتاه مدت و بلندمدت Metavault Trade را بررسی کنید.
همین حالا پیش بینی قیمت Metavault Trade را بررسی کنید!
درک، توکنومیکس Metavault Trade (MVX) میتواند بینش عمیقتری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکنها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان میدهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MVX بیشتر بدانید!
قیمتهای ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه میشود که سرمایهگذاری صرفاً در پروژهها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آنها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایهگذاران تجربه سرمایهگذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایهگذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایهگذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمیتواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایهگذاریهای شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایهگذاریتان نیز نرسد. تصمیمات سرمایهگذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمیپذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که دادههای مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمتهای لحظهای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاعرسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه میشوند. پیوندهای ارائه شده به سایتهای شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC میباشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایتهای شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.
