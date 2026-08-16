قیمت امروز Sidus

قیمت لحظه‌ ای Sidus (SIDUS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.16% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SIDUS به USD برابر با $ 0 برای هر SIDUS می‌ باشد.

توکن Sidus در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 57,156 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 18.88B SIDUS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SIDUS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.193233 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SIDUS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -28.94% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Sidus (SIDUS)

ارزش بازار $ 57.16K$ 57.16K $ 57.16K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 57.16K$ 57.16K $ 57.16K سرمایه در گردش 18.88B 18.88B 18.88B عرضه کل 18,877,204,651.91716 18,877,204,651.91716 18,877,204,651.91716

ارزش بازار فعلی Sidus برابر است با $ 57.16K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SIDUS برابر است با 18.88B، و عرضه کل آن 18877204651.91716 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 57.16K است.