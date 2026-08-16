قیمت امروز Lynex

قیمت لحظه‌ ای Lynex (LYNX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.74% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LYNX به USD برابر با $ 0 برای هر LYNX می‌ باشد.

توکن Lynex در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 52,209 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 109.98M LYNX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LYNX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.484584 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LYNX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.76% و در هفت روز اخیر به میزان -4.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 256.35 رسیده است.

اطلاعات بازار Lynex (LYNX)

ارزش بازار $ 52.21K$ 52.21K $ 52.21K حجم (24 ساعته) $ 256.35$ 256.35 $ 256.35 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 217.16K$ 217.16K $ 217.16K سرمایه در گردش 109.98M 109.98M 109.98M عرضه کل 457,646,113.3634021 457,646,113.3634021 457,646,113.3634021

ارزش بازار فعلی Lynex برابر است با $ 52.21K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 256.35. عرضه در گردش LYNX برابر است با 109.98M، و عرضه کل آن 457646113.3634021 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 217.16K است.