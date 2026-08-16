قیمت امروز Etherex

قیمت لحظه‌ ای Etherex (REX) در حال حاضر برابر با $ 0.00419784 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 17.27% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی REX به USD برابر با $ 0.00419784 برای هر REX می‌ باشد.

توکن Etherex در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 241,516 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 57.53M REX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، REX در بازه‌ ای بین $ 0.00415828 (حداقل) و $ 0.00523993 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.623872 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00371707 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز REX طی یک ساعت گذشته به میزان -0.21% و در هفت روز اخیر به میزان -22.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.16K رسیده است.

اطلاعات بازار Etherex (REX)

ارزش بازار $ 241.52K$ 241.52K $ 241.52K حجم (24 ساعته) $ 2.16K$ 2.16K $ 2.16K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M سرمایه در گردش 57.53M 57.53M 57.53M عرضه کل 410,090,244.4102268 410,090,244.4102268 410,090,244.4102268

ارزش بازار فعلی Etherex برابر است با $ 241.52K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.16K. عرضه در گردش REX برابر است با 57.53M، و عرضه کل آن 410090244.4102268 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.72M است.