Etherex Liquid Staking TokenREX33 چیست

منبع Etherex Liquid Staking Token (REX33) وب سایت رسمی

توکنومیکس Etherex Liquid Staking Token (REX33)

درک، توکنومیکس Etherex Liquid Staking Token (REX33) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده REX33 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Etherex Liquid Staking Token (REX33) امروز Etherex Liquid Staking Token (REX33) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای REX33 به واحد USD برابر است با 0.202632 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی REX33 نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.202632 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی REX33 نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Etherex Liquid Staking Token چقدر است؟ ارزش بازار REX33 برابر است با $ 17.43M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش REX33 چقدر است؟ عرضه در گردش REX33 برابر است با 86.02M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت REX33 چقدر بوده است؟ REX33 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.583351 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت REX33 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ REX33 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.203373 USD رسید. حجم معاملات REX33 چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای REX33 برابر است با -- USD . آیا REX33 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد REX33 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت REX33 مراجعه کنید.

