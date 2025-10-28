قیمت لحظه‌ ای Etherex Liquid Staking Token امروز برابر است با 0.202632 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت REX33 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت REX33 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Etherex Liquid Staking Token امروز برابر است با 0.202632 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت REX33 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت REX33 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره REX33

اطلاعات قیمت REX33

وب‌سایت رسمی REX33

توکنومیکس REX33

پیش‌بینی قیمت REX33

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Etherex Liquid Staking Token

قیمت Etherex Liquid Staking Token (REX33)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 REX33 به USD:

$0.202635
$0.202635$0.202635
-8.40%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Etherex Liquid Staking Token (REX33)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:43:59 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Etherex Liquid Staking Token (REX33) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.201873
$ 0.201873$ 0.201873
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.221977
$ 0.221977$ 0.221977
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.201873
$ 0.201873$ 0.201873

$ 0.221977
$ 0.221977$ 0.221977

$ 0.583351
$ 0.583351$ 0.583351

$ 0.203373
$ 0.203373$ 0.203373

-2.28%

-8.46%

-18.36%

-18.36%

قیمت لحظه‌ ای Etherex Liquid Staking Token (REX33) برابر است با $0.202632. در 24 ساعت گذشته، REX33 در بازه قیمتی حداقل $ 0.201873 تا حداکثر $ 0.221977 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته REX33 برابر با $ 0.583351 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.203373 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، REX33 در یک ساعت گذشته -2.28%، در 24 ساعت گذشته -8.46% و در 7 روز گذشته -18.36% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Etherex Liquid Staking Token (REX33)

$ 17.43M
$ 17.43M$ 17.43M

--
----

$ 17.43M
$ 17.43M$ 17.43M

86.02M
86.02M 86.02M

86,009,756.35643494
86,009,756.35643494 86,009,756.35643494

ارزش بازار فعلی Etherex Liquid Staking Token برابر است با $ 17.43M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش REX33 برابر است با 86.02M، و عرضه کل آن 86009756.35643494 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.43M است.

تاریخچه قیمت Etherex Liquid Staking Token (REX33) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Etherex Liquid Staking Token به USD به میزان $ -0.0187433187884465 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Etherex Liquid Staking Token به USD به میزان $ -0.0688473627 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Etherex Liquid Staking Token به USD به میزان $ -0.0948279259 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Etherex Liquid Staking Token به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0187433187884465-8.46%
30 روز$ -0.0688473627-33.97%
60 روز$ -0.0948279259-46.79%
90 روز$ 0--

Etherex Liquid Staking TokenREX33 چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Etherex Liquid Staking Token (REX33)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Etherex Liquid Staking Token (USD)

ارزش Etherex Liquid Staking Token (REX33) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Etherex Liquid Staking Token (REX33) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Etherex Liquid Staking Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Etherex Liquid Staking Token را بررسی کنید!

REX33 به ارزهای محلی

توکنومیکس Etherex Liquid Staking Token (REX33)

درک، توکنومیکس Etherex Liquid Staking Token (REX33) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده REX33 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Etherex Liquid Staking Token (REX33)

امروز Etherex Liquid Staking Token (REX33) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای REX33 به واحد USD برابر است با 0.202632 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی REX33 نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی REX33 نسبت به USD برابر است با $ 0.202632. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Etherex Liquid Staking Token چقدر است؟
ارزش بازار REX33 برابر است با $ 17.43M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش REX33 چقدر است؟
عرضه در گردش REX33 برابر است با 86.02M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت REX33 چقدر بوده است؟
REX33 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.583351 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت REX33 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
REX33 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.203373 USD رسید.
حجم معاملات REX33 چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای REX33 برابر است با -- USD.
آیا REX33 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد REX33 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت REX33 مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:43:59 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Etherex Liquid Staking Token (REX33)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,853.31
$113,853.31$113,853.31

-0.97%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,089.50
$4,089.50$4,089.50

-1.99%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05535
$0.05535$0.05535

-0.64%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.09
$201.09$201.09

+0.48%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1661
$4.1661$4.1661

-19.66%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,089.50
$4,089.50$4,089.50

-1.99%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,853.31
$113,853.31$113,853.31

-0.97%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.09
$201.09$201.09

+0.48%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6310
$2.6310$2.6310

-1.13%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,135.37
$1,135.37$1,135.37

-0.72%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.000998
$0.000998$0.000998

+66.33%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001496
$0.0000000000000001496$0.0000000000000001496

+1,272.47%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000384
$0.0000000000384$0.0000000000384

+276.47%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1631
$0.1631$0.1631

+226.20%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04261
$0.04261$0.04261

+113.05%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01987
$0.01987$0.01987

+98.70%