گیم فای ترکیبی از فناوری بلاک چین و بازی است که به بازیکنان اجازه می دهد ارز دیجیتال کسب کنند و دارایی های درون بازی را به صورت NFT مالک شوند. توکن های این حوزه به عنوان ارز درون بازی، مکانیزم پاداش و ابزارهای حاکمیتی در اکوسیستم های بازی غیرمتمرکز عمل میکنند. ارزشگذاری بازار این داراییها به میزان پذیرش کاربران و اقتصاد گسترده تر «بازی برای کسب درآمد» (P2E) وابسته است.
دستهبندی داراییهای دیجیتال در بخش بازی (گیمفای)، بههمراه قواعد طبقهبندی و دادههای بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمینشده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دستهبندی بههیچوجه بهمعنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایهگذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاعرسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.