برترین توکن‌ های گیمینگ (GameFi) بر اساس ارزش بازار

گیم‌ فای ترکیبی از فناوری بلاک‌ چین و بازی است که به بازیکنان اجازه می‌ دهد ارز دیجیتال کسب کنند و دارایی‌ های درون‌ بازی را به‌ صورت NFT مالک شوند. توکن‌ های این حوزه به‌ عنوان ارز درون‌ بازی، مکانیزم پاداش و ابزارهای حاکمیتی در اکوسیستم‌ های بازی غیرمتمرکز عمل می‌کنند. ارزش‌گذاری بازار این دارایی‌ها به میزان پذیرش کاربران و اقتصاد گسترده‌ تر «بازی برای کسب درآمد» (P2E) وابسته است.