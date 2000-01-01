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برترین توکن‌ های گیمینگ (GameFi) بر اساس ارزش بازار

گیم‌ فای ترکیبی از فناوری بلاک‌ چین و بازی است که به بازیکنان اجازه می‌ دهد ارز دیجیتال کسب کنند و دارایی‌ های درون‌ بازی را به‌ صورت NFT مالک شوند. توکن‌ های این حوزه به‌ عنوان ارز درون‌ بازی، مکانیزم پاداش و ابزارهای حاکمیتی در اکوسیستم‌ های بازی غیرمتمرکز عمل می‌کنند. ارزش‌گذاری بازار این دارایی‌ها به میزان پذیرش کاربران و اقتصاد گسترده‌ تر «بازی برای کسب درآمد» (P2E) وابسته است.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Monad
Monad
MON
$ 0.02083
+0.10%
-1.19%
-1.80%
$ 245.61M
$ 8.30M
2
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1097
+0.27%
+1.39%
-1.97%
$ 219.20M
$ 538.26K
3
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002044
-0.05%
+0.69%
-5.55%
$ 195.53M
$ 3.22B
4
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8727
+0.02%
-1.62%
-3.63%
$ 151.33M
$ 64.58K
5
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06446
+0.17%
+0.69%
-4.01%
$ 128.23M
$ 886.33K
6
Project Ailey
Project Ailey
ALE
$ 0.2604
0.00%
+0.12%
-0.23%
$ 126.69M
$ 364.64K
7
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1235
+0.49%
+0.08%
-6.93%
$ 123.50M
$ 881.35K
8
Rollbit Coin
Rollbit Coin
RLB
$ 0.076562
+0.01%
+0.01%
+10.51%
$ 122.14M
$ 166.38K
9
$ 0.03997
+0.38%
+0.43%
-4.26%
$ 117.65M
$ 1.43M
10
GoMining
GoMining
GOMINING
$ 0.2866
-0.07%
+0.14%
-1.03%
$ 115.98M
$ 342.11K
11
$ 0.1965
-0.10%
-0.66%
-1.61%
$ 90.65M
$ 288.21K
12
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.188
-0.05%
-0.11%
+3.18%
$ 83.18M
$ 321.77K
13
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0.3317
+0.63%
+5.59%
+12.77%
$ 81.61M
$ 275.92K
14
Gala
Gala
GALA
$ 0.001668
+0.12%
+0.06%
-8.93%
$ 80.76M
$ 90.06M
15
FORM
FORM
FORM
$ 0.2066
+0.39%
+0.97%
-18.46%
$ 79.12M
$ 284.98K
16
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.37274
-3.71%
-39.30%
-89.85%
$ 62.57M
$ 5.64M
17
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0.0000000003274
-0.15%
+0.40%
-6.24%
$ 58.70M
$ 232.45T
18
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.1936
-0.15%
+7.76%
-16.28%
$ 55.83M
$ 402.51K
19
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.086065
+0.61%
+0.02%
-1.07%
$ 55.10M
$ 2.21M
20
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001898
+0.26%
-1.09%
-0.47%
$ 53.88M
$ 420.05M
21
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02414
0.00%
-1.87%
-5.19%
$ 47.65M
$ 2.20M
22
Xphere
Xphere
XP
$ 0.016455
-0.01%
-0.02%
+1.31%
$ 45.76M
$ 3.61M
23
G Coin
G Coin
GCOIN
$ 0.0017698
-1.96%
-2.29%
+50.32%
$ 44.34M
$ 142.24M
24
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0004154
+0.32%
+7.55%
+12.86%
$ 40.92M
$ 218.93M
25
Pentagon Chain
Pentagon Chain
PC
$ 41.57
+0.05%
-0.00%
-1.63%
$ 40.87M
$ 399.01
26
RONIN
RONIN
RON
$ 0.04978
+0.58%
+3.77%
-6.29%
$ 38.69M
$ 1.51M
27
Loaded Lions
Loaded Lions
LION
$ 0.00126062
+0.04%
-0.00%
-1.07%
$ 38.68M
$ 9.24K
28
ONEchain
ONEchain
CROSS
$ 0.08819
+0.82%
-20.98%
-11.25%
$ 37.25M
$ 1.56M
29
Propy
Propy
PRO
$ 0.3334
+0.21%
+1.30%
-4.52%
$ 33.40M
$ 171.31K
30
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.007503
+0.32%
+0.87%
-2.55%
$ 31.83M
$ 7.67M
31
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003042
+0.10%
-0.94%
-3.67%
$ 30.26M
$ 1.88B
32
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0009902
-0.28%
-0.40%
-1.85%
$ 29.63M
$ 65.22M
33
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03672
-0.14%
+3.37%
-1.39%
$ 28.36M
$ 2.63M
34
Undeads Games
Undeads Games
UDS
$ 0.2644
-0.15%
-1.46%
-10.17%
$ 26.31M
$ 80.24K
35
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0010244
+0.13%
+3.17%
-18.28%
$ 23.96M
$ 57.94M
36
Unipoly Coin
Unipoly Coin
UNP
$ 0.10706
-0.01%
+0.03%
0.00%
$ 23.48M
$ 355.62K
37
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 2.996
+0.10%
-4.37%
-2.51%
$ 22.00M
$ 21.32K
38
BORA
BORA
BORA
$ 0.01885795
+0.30%
-0.00%
-4.55%
$ 21.74M
$ 98.80K
39
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04784
-0.40%
-0.13%
+5.61%
$ 21.68M
$ 1.49M
40
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003441
-0.23%
+0.88%
-6.56%
$ 21.33M
$ 22.15M
41
Yooldo Games
Yooldo Games
ESPORTS
$ 0.03544
+0.03%
-1.58%
-6.56%
$ 20.89M
$ 1.56M
42
GMT
GMT
GMT
$ 0.00636596
-0.16%
+0.02%
-8.59%
$ 19.81M
$ 5.53M
43
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005298
-0.37%
-2.55%
-4.84%
$ 19.43M
$ 107.89M
44
CARV
CARV
CARV
$ 0.02994
-0.37%
+0.27%
-7.14%
$ 18.24M
$ 1.83M
45
Gama Token
Gama Token
GAMA
$ 0.181779
0.00%
0.00%
-3.71%
$ 18.18M
$ 362.54
46
Power Protocol
Power Protocol
POWER
$ 0.08339
+0.70%
-0.83%
-12.43%
$ 17.57M
$ 3.26M
47
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0915
0.00%
+8.41%
-6.44%
$ 17.03M
$ 366.46K
48
WAX
WAX
WAXP
$ 0.003687
+0.27%
+0.76%
-6.81%
$ 17.01M
$ 16.97M
49
IdleMine
IdleMine
IDLE
$ 0.0016603
-0.55%
+0.00%
-0.73%
$ 16.60M
$ 108.41K
50
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004809
+2.02%
+3.12%
+4.59%
$ 16.57M
$ 18.74M

سوالات متداول

گیم‌فای در اکوسیستم وب 3 چیست؟
گیم‌فای به همگرایی فناوری بلاکچین و صنعت بازی اشاره دارد که در آن اصول مالی غیرمتمرکز در ساختار بازی‌ها ادغام شده و به بازیکنان امکان مالکیت واقعی دارایی‌های درون‌بازی و کسب رمزارز از طریق فعالیت در بازی را می‌دهد.
سازوکارهای «بازی برای کسب درآمد» در بازی‌های مبتنی بر بلاکچین چگونه عمل می‌کنند؟
سازوکارهای «بازی برای کسب درآمد» به بازیکنان در ازای انجام مأموریت‌ها، پیروزی در رقابت‌ها یا مشارکت در اکوسیستم بازی، توکن‌های بازی یا دارایی‌های دیجیتال غیرقابل‌تعویض اعطا می‌کنند. این پاداش‌ها سپس می‌توانند در بازارهای آزاد به ارزهای سنتی یا سایر رمزارزها تبدیل شوند.
تفاوت میان توکن کاربردی درون‌بازی و توکن حاکمیتی در GameFi چیست؟
توکن‌های کاربردی درون‌بازی دارایی‌هایی با تورم بالا هستند که برای تراکنش‌های خرد روزانه مانند تولیدمثل یا تعمیر آیتم‌ها استفاده می‌شوند. توکن‌های حاکمیتی GameFi دارای عرضه محدود بوده و نشان‌دهنده حق رأی و سهمی از درآمد کلی استودیو بازی هستند.
چرا بازی‌های بلاکچینی از توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) برای دارایی‌های درون‌بازی استفاده می‌کنند؟
زیرا NFTها امکان اثبات مالکیت واقعی و قابل‌تأیید دارایی‌های دیجیتال—مانند آیتم‌ها، زمین یا کاراکترها—را خارج از سرورهای بازی فراهم می‌کنند. این ویژگی به بازیکنان اجازه می‌دهد دارایی‌های خود را به‌صورت آزادانه در بازارهای غیرمتمرکز خریدوفروش یا اجاره کنند.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش بازی (گیم‌فای)، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.