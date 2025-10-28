Verse WorldVERSE چیست

Verse World is a successful VR company with long term clients such as Dubai Police, Toyota, Lexus, BYD or Lionel Messi. They also been building for the last four years with a team of 50+ full-time developers a digital world similar to Grand Theft Auto, accessible via desktop on the Epic Games Store or via Virtual Reality , which is powered by an immersive in-game economy centered around the Verse token.

VERSE به ارزهای محلی

توکنومیکس Verse World (VERSE)

درک، توکنومیکس Verse World (VERSE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VERSE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Verse World (VERSE) امروز Verse World (VERSE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VERSE به واحد USD برابر است با 0.124073 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VERSE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.124073 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VERSE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Verse World چقدر است؟ ارزش بازار VERSE برابر است با $ 12.39M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VERSE چقدر است؟ عرضه در گردش VERSE برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VERSE چقدر بوده است؟ VERSE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.910916 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VERSE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VERSE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.115665 USD رسید. حجم معاملات VERSE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VERSE برابر است با -- USD . آیا VERSE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VERSE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VERSE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Verse World (VERSE)