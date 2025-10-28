قیمت لحظه‌ ای Verse World امروز برابر است با 0.124073 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VERSE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VERSE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Verse World امروز برابر است با 0.124073 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VERSE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VERSE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

$0.124081
-2.10%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:16:55 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Verse World (VERSE) به واحد USD

$ 0.122127
کمترین قیمت 24 ساعته
بیشترین قیمت 24 ساعته

+0.19%

-2.20%

+1.64%

+1.64%

قیمت لحظه‌ ای Verse World (VERSE) برابر است با $0.124073. در 24 ساعت گذشته، VERSE در بازه قیمتی حداقل $ 0.122127 تا حداکثر $ 0.127198 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته VERSE برابر با $ 0.910916 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.115665 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، VERSE در یک ساعت گذشته +0.19%، در 24 ساعت گذشته -2.20% و در 7 روز گذشته +1.64% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Verse World (VERSE)

$ 12.39M
$ 12.39M$ 12.39M

--
----

$ 123.91M
$ 123.91M$ 123.91M

100.00M
100.00M 100.00M

999,999,758.214735
999,999,758.214735 999,999,758.214735

ارزش بازار فعلی Verse World برابر است با $ 12.39M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VERSE برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 999999758.214735 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 123.91M است.

تاریخچه قیمت Verse World (VERSE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Verse World به USD به میزان $ -0.0027910625162709 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Verse World به USD به میزان $ -0.0250914068 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Verse World به USD به میزان $ -0.0420777946 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Verse World به USD به میزان $ -0.09663594859619042 بود.

Verse WorldVERSE چیست

Verse World is a successful VR company with long term clients such as Dubai Police, Toyota, Lexus, BYD or Lionel Messi. They also been building for the last four years with a team of 50+ full-time developers a digital world similar to Grand Theft Auto, accessible via desktop on the Epic Games Store or via Virtual Reality , which is powered by an immersive in-game economy centered around the Verse token.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Verse World (USD)

ارزش Verse World (VERSE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Verse World (VERSE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Verse World را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Verse World را بررسی کنید!

توکنومیکس Verse World (VERSE)

درک، توکنومیکس Verse World (VERSE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VERSE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Verse World (VERSE)

امروز Verse World (VERSE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای VERSE به واحد USD برابر است با 0.124073 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی VERSE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی VERSE نسبت به USD برابر است با $ 0.124073. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Verse World چقدر است؟
ارزش بازار VERSE برابر است با $ 12.39M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش VERSE چقدر است؟
عرضه در گردش VERSE برابر است با 100.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت VERSE چقدر بوده است؟
VERSE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.910916 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت VERSE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
VERSE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.115665 USD رسید.
حجم معاملات VERSE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VERSE برابر است با -- USD.
آیا VERSE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد VERSE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VERSE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:16:55 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

